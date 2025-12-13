María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, s'exprime depuis Oslo sur la situation au Venezuela. L'opposante, récemment exilée, appelle à une pression accrue sur Nicolás Maduro.

ATS Agence télégraphique suisse

L'opposante vénézuélienne María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, dit soutenir une «pression» accrue sur le président vénézuélien Nicolás Maduro. Il doit comprendre «qu'il doit partir», a-t-elle ajouté, selon des extraits d'un entretien diffusé vendredi par la chaîne télévisée américaine CBS.

María Corina Machado était interrogée pour savoir si elle soutenait une éventuelle intervention militaire américaine pour renverser le dirigeant vénézuélien, alors que le président américain Donald Trump a menacé le Venezuela d'opérations au sol. L'opposante a assuré ne pas être «au courant» des plans américains éventuels.

Au risque d'être déclarée fugitive où elle vivait cachée, María Corina Machado a quitté le Venezuela, dans des conditions sur lesquelles elle reste très discrète. Elle est arrivée à Oslo dans la nuit de mercredi à jeudi, trop tard pour assister à la cérémonie de remise de son prix Nobel.

Un prix Nobel «pour le peuple»

«Je ne vais pas donner plus d'informations sur mon voyage en Norvège», a-t-elle dit sur CBS, en soulignant combien ce prix Nobel était «important pour le peuple vénézuélien». «C'est une reconnaissance pour une nation qui s'est battue sans relâche, courageusement, contre une structure criminelle et narcoterroriste», a-t-elle dit.

«Je suis venue recevoir ce prix, cette récompense et je vais le ramener au peuple vénézuélien dès que possible», a poursuivi l'opposante, qui était entrée en clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours après la présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de participer.

Forte pression américaine

L'armée américaine maintient la pression sur le Venezuela en faisant voler depuis plusieurs mois nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP.

Le gouvernement américain affirme que le déploiement d'importants moyens aériens et navals, dont le dernier-né des porte-avions américains, dans la région vise à lutter contre le trafic de drogue venant du Venezuela. Caracas dément toute implication et dénonce les agissements américains.