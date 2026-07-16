Un homme de 95 ans s'est noyé jeudi après-midi dans le lac Majeur près de Magadino. Malgré les tentatives de réanimation, il est décédé sur place. Les circonstances restent inconnues.

Un homme de 95 ans s'est noyé dans le lac Majeur

Un homme de 95 ans s'est noyé dans le lac Majeur

Il avait 95 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 95 ans, originaire de la région de Locarno, s'est noyé jeudi après-midi dans le lac Majeur. On ne connaît pas encore les circonstances exactes du drame.

Peu avant 15h30, la police cantonale du Tessin a été informée qu'un homme inconscient avait été retrouvé dans les eaux du lac Majeur, dans la région de Magadino.

Pour des raisons encore inconnues, l'homme aurait perdu connaissance dans l'eau, a précisé la police. Il a ensuite été ramené sur la rive. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme est décédé sur les lieux de l’accident.

Des agents de la police cantonale, la police intercommunale de Piano ainsi que les secouristes du service de secours de Locarno se sont rendus sur place.