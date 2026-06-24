DE
FR

Les scientifiques inquiets
Un serpent nageur sème la panique chez les touristes à Ibiza

Arrivées avec des oliviers importés du continent, des couleuvres invasives menacent les célèbres lézards d’Ibiza, présents sur l’île depuis trois millions d’années. Ces serpents ont appris à nager et effraient les touristes.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
1/6
Une couleuvre nage au large d'Ibiza, en quête d'un îlot où vivraient des lézards.
Photo: Rubén Casas- Ecology
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

«On n’est pas à Bali», «On ne devrait pas voir ça à Ibiza…» Sur l’île espagnole d'Ibiza, plutôt connue pour la fête et la détente luxueuse, des serpents terrifient les touristes. Ils les croisent en promenade, mais aussi... dans l'eau.

Pire que faire sursauter les vacanciers au bord d’un chemin, ces reptiles sont devenus le symbole d’une invasion silencieuse qui menace l’un des petits trésors de la biodiversité locale: les lézards d’Ibiza.

Une grosse erreur de déco

L’histoire commence au début des années 2000, quand il devient très chic de décorer les jardins de villas avec de grands oliviers centenaires venus d’Espagne continentale. Une mode désormais qualifiée de «grosse erreur» pour les défenseur de la faune locale. En effet, certaines couleuvres ou leurs oeufs auraient voyagé avec ces arbres, bien cachées dans les troncs ou les racines. Depuis, la couleuvre fer-à-cheval, inoffensive pour l’être humain mais redoutable pour la faune, a colonisé une grande partie d’Ibiza et de Formentera.

A lire aussi
En Thaïlande, cette appli va sauver la vie des touristes
A faire avant même de partir
En Thaïlande, cette appli va sauver la vie des touristes
Un influenceur suisse filme une merveille naturelle... et se fait allumer
Avec vidéo
Du buzz au shitstorm
Un influenceur suisse filme une merveille naturelle... et se fait allumer

Son plat préféré? Les petits lézards endémiques de l’île, présents depuis environ trois millions d’années. Ces reptiles ne sont pas seulement mignons sur les cartes postales, ils jouent un rôle important dans l’équilibre local, en régulant les insectes et en participant à la pollinisation de certaines fleurs. Mais face aux serpents, ils n’ont presque aucun moyen de défense. Sur plusieurs îlots où ils vivaient encore tranquilles, des couleuvres ont même appris à nager pour les rejoindre. Provoquant au passage la panique des baigneurs.

Tuer 100'000 serpents par an

Aujourd’hui, les lézards trouvent paradoxalement leur meilleur refuge en ville. Là, les serpents ont plus de risques d’être écrasés par les voitures ou tués par des habitants.

Pour les défenseurs de la biodiversité, la situation est alarmante. Dans «Ibiza News», Tim Freytag, un Allemand installé sur l’île depuis 1985 et à l’origine des campagnes «Snake on Ibiza? No thank you» (ndlr: «Des Serpents à Ibiza? Non merci»), estime qu’un seul serpent peut avaler jusqu’à 500 lézards en neuf ans – sur 25 ans de vie en moyenne. Lorsque ces reptiles atteignent 1,5 mètre, leur menu s’élargit: rats, lapins, oiseaux. Les femelles de couleuvre fer-à-cheval peuvent mesurer jusqu’à 2,50 mètres, les mâles, plutôt 1,8 mètre.

Des pièges existent, mais leur nombre reste très insuffisant selon les militants. Il y en aurait entre 5000 et 7000 autour de l’île, alors qu’il faudrait, d’après Tim Freytag, capturer jusqu’à 100’000 serpents par an pour espérer freiner l’invasion.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus