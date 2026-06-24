Arrivées avec des oliviers importés du continent, des couleuvres invasives menacent les célèbres lézards d’Ibiza, présents sur l’île depuis trois millions d’années. Ces serpents ont appris à nager et effraient les touristes.

Un serpent nageur sème la panique chez les touristes à Ibiza

Un serpent nageur sème la panique chez les touristes à Ibiza

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

«On n’est pas à Bali», «On ne devrait pas voir ça à Ibiza…» Sur l’île espagnole d'Ibiza, plutôt connue pour la fête et la détente luxueuse, des serpents terrifient les touristes. Ils les croisent en promenade, mais aussi... dans l'eau.

Pire que faire sursauter les vacanciers au bord d’un chemin, ces reptiles sont devenus le symbole d’une invasion silencieuse qui menace l’un des petits trésors de la biodiversité locale: les lézards d’Ibiza.

Une grosse erreur de déco

L’histoire commence au début des années 2000, quand il devient très chic de décorer les jardins de villas avec de grands oliviers centenaires venus d’Espagne continentale. Une mode désormais qualifiée de «grosse erreur» pour les défenseur de la faune locale. En effet, certaines couleuvres ou leurs oeufs auraient voyagé avec ces arbres, bien cachées dans les troncs ou les racines. Depuis, la couleuvre fer-à-cheval, inoffensive pour l’être humain mais redoutable pour la faune, a colonisé une grande partie d’Ibiza et de Formentera.

Son plat préféré? Les petits lézards endémiques de l’île, présents depuis environ trois millions d’années. Ces reptiles ne sont pas seulement mignons sur les cartes postales, ils jouent un rôle important dans l’équilibre local, en régulant les insectes et en participant à la pollinisation de certaines fleurs. Mais face aux serpents, ils n’ont presque aucun moyen de défense. Sur plusieurs îlots où ils vivaient encore tranquilles, des couleuvres ont même appris à nager pour les rejoindre. Provoquant au passage la panique des baigneurs.

Tuer 100'000 serpents par an

Aujourd’hui, les lézards trouvent paradoxalement leur meilleur refuge en ville. Là, les serpents ont plus de risques d’être écrasés par les voitures ou tués par des habitants.

Pour les défenseurs de la biodiversité, la situation est alarmante. Dans «Ibiza News», Tim Freytag, un Allemand installé sur l’île depuis 1985 et à l’origine des campagnes «Snake on Ibiza? No thank you» (ndlr: «Des Serpents à Ibiza? Non merci»), estime qu’un seul serpent peut avaler jusqu’à 500 lézards en neuf ans – sur 25 ans de vie en moyenne. Lorsque ces reptiles atteignent 1,5 mètre, leur menu s’élargit: rats, lapins, oiseaux. Les femelles de couleuvre fer-à-cheval peuvent mesurer jusqu’à 2,50 mètres, les mâles, plutôt 1,8 mètre.

Des pièges existent, mais leur nombre reste très insuffisant selon les militants. Il y en aurait entre 5000 et 7000 autour de l’île, alors qu’il faudrait, d’après Tim Freytag, capturer jusqu’à 100’000 serpents par an pour espérer freiner l’invasion.