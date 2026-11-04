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La riposte est en marche
Le géant Apple s'attaque au marché chinois de l'IA avec deux ans de retard

Apple a lancé en Chine, mercredi, le test de ses outils d'intelligence artificielle avec deux ans de retard. L'entreprise espère concurrencer des acteurs locaux comme Alibaba sur un marché stratégique de 110 millions d'iPhones.
Publié: il y a 29 minutes
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La firme américaine déploie enfin ses technologies génératives sur un marché clé de téléphones.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Apple a lancé mercredi la campagne de test de ses propres outils d'intelligence artificielle en Chine (IA), avec deux ans de retard, que le géant américain espère rattraper sur ses concurrents locaux. Ce premier déploiement ne s'adresse qu'aux développeurs. Le grand public devra attendre décembre, a indiqué la société dans un communiqué au cours du week-end.

La marque à la pomme avait lancé ses services «Apple Intelligence» dès l'automne 2024 aux États-Unis, mais leur introduction en Chine a été retardée en raison des régulations locales et de l'indisponibilité de certains modèles d'entraînement dans le pays, dont ceux de Google et d'OpenAI. Le mastodonte américain, qui s'est jusque-là tenu plutôt à l'écart de la course effrénée à l'IA, a annoncé qu'il travaillerait avec les agents Qwen du chinois Alibaba pour muscler son offre.

Feu vert en juillet

Les outils testés à partir de mercredi permettent notamment de traduire en temps réel des appels téléphoniques, de synthétiser et de vérifier des messages. En revanche, la dernière mise à jour de l'assistant Siri de l'iPhone n'est pas disponible. Toute entité désirant mettre en ligne ses services d'IA en Chine doit obtenir un agrément du régulateur, utiliser des centres de données sur le territoire national et traiter ces données sur place, entre autres contraintes.

Apple n'a reçu le feu vert des autorités qu'en juillet. La Chine représente pour l'entreprise un potentiel marché colossal, avec plus de 110 millions d'iPhones compatibles avec Apple Intelligence selon la société d'analyse Omdia, mais la concurrence locale est féroce. Nombre de géants de la tech américains aux avant-postes sur l'IA, tels que Google, OpenAI et Anthropic, ont de leur côté interdit ou restreint leurs services aux utilisateurs chinois.

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