Une fuite d'oxygène en cause
Un homme décède dans l'incendie de son box aux urgences en France

Un homme de 75 ans a perdu la vie lundi matin dans son box alors qu'il était pris en charge par les urgences d'Hyères, près de Toulon, a-t-on appris de source proche du dossier.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Les sapeurs pompiers du Var (image d'illustration).
Photo: Radio-France - Sophie Glotin
AFP Agence France-Presse

Un homme de 75 ans est décédé lundi matin dans son box alors qu'il était pris en charge par les urgences d'Hyères, à côté de Toulon, a-t-on appris de source proche du dossier.

Un feu s'est déclaré vers 4h du matin et a provoqué l'évacuation de 32 personnes «horizontalement», dont 19 patients vers la maternité de l'hôpital, ont indiqué de leur côté les pompiers précisant que le feu avait été maîtrisé par un agent de sécurité et un soignant. Des blessés légers sont également à déplorer: six employés ont été incommodés et quatre ont été transportés dans un autre hôpital ainsi qu'un autre patient.

Selon la source proche du dossier, l'origine du sinistre est «vraisemblablement liée à une fuite d'oxygène». Les urgences du Centre hospitalier sont en conséquence fermées. Au total, une soixantaine de pompiers se sont mobilisés sur cette intervention. Un incendie début juin dans ce même service des urgences avait détruit notamment trois boxes de soin et quelques personnes avaient été intoxiquées.

