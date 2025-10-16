DE
Des menaces envers Israël
Les rebelles houthis annoncent que leur chef a été tué

Les rebelles houthis du Yémen annoncent la mort de leur chef militaire, le général Mohammed al-Ghamari, dans une attaque israélienne. Le groupe menace Israël de représailles, promettant une «punition dissuasive» pour ses «crimes».
Publié: il y a 26 minutes
Un partisan houthi brandit une fausse roquette à Sanaa, au Yémen, le 10 octobre 2025.
Photo: IMAGO/Hamza Ali
AFP Agence France-Presse

Le chef militaire des rebelles yéménites houthis a été tué dans une attaque israélienne, a annoncé jeudi le groupe soutenu par l'Iran en menaçant Israël de représailles.

Le général Mohammed al-Ghamari a été tué dans le «valeureux combat contre Israël», selon un communiqué du mouvement, qui a notamment lancé ces derniers mois des drones vers le territoire israélien en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Le combat avec l'ennemi israélien n'est pas terminé», il «recevra une punition dissuasive pour les crimes qu'il a commis», ont promis les rebelles, en précisant que leur chef militaire avait été tué en même temps que d'autres «compagnons» ainsi que son fils de 13 ans, sans toutefois préciser la date.

«Des terroristes qui cherchent à nous nuire»

Mais selon le ministre israélien de la Défense Israël Katz, le général Mohammed al-Ghamari a «succombé à ses blessures» causées par une frappe israélienne qui avait aussi tué le Premier ministre houthi, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, et une dizaine d'autres responsables en août.

Ahmad Ghaleb al-Rahwiest le plus haut responsable politique connu des Houthis à avoir été tué dans de tels raids depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas en octobre 2023.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui indiqué jeudi par le biais d'un communiqué de ses services que le général Ghamari faisait partie «d'une série de commandants terroristes qui cherchaient à nous nuire et qui ont été éliminés». «Nous les éliminerons tous», a ajouté Netanyahu.

Un état d'alerte constant

Soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël, les Houthis affirment agir en «solidarité» avec les Palestiniens de Gaza et mènent régulièrement des attaques aux missiles ou drones sur le territoire israélien, en grande partie interceptés.

En riposte, l'armée de l'air israélienne a bombardé plusieurs cibles des Houthis à Sanaa, ainsi que dans le nord et l'ouest du Yémen, où les rebelles contrôlent de vastes régions. Les Houthis ont récemment dit demeurer en «alerte» après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, affirmant suivre de près sa mise en oeuvre avant d'envisager de suspendre leurs opérations.

