Les Etats-Unis attaquent les rebelles houthis en mer Rouge. Quelles en seront les conséquences? Photo: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz

Les récentes frappes aériennes américaines contre les rebelles houthis au Yémen marquent une dangereuse escalade au Proche-Orient. En bombardant de manière ciblée des positions houthies, les Etats-Unis ont réagi samedi aux attaques répétées de la milice soutenue par l'Iran contre des navires marchands internationaux en mer Rouge. 31 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées. Cette escalade pourrait entraîner toute la région dans un tourbillon de violence. Blick vous résume la situation et répond aux questions principales.

Pourquoi la situation au Yémen s’envenime-t-elle maintenant?

Cette flambée de violence au Yémen a été déclenchée par des attaques des Houthis contre des navires marchands internationaux en mer Rouge. En réaction, le président américain Donald Trump a ordonné une attaque militaire de grande envergure contre les positions houthies afin de garantir la liberté de navigation et d'affaiblir les capacités militaires de l'organisation armée.

«Aucune puissance terroriste n'empêchera les navires commerciaux et navals américains de naviguer librement sur les voies navigables du monde», a écrit Trump samedi sur Truth Social.

Que cherchent les Etats-Unis avec ces frappes?

Washington vise à détruire les bases militaires et les infrastructures de lancement de missiles des Houthis afin de restaurer la sécurité maritime et d’empêcher de nouvelles attaques. Ces frappes envoient aussi un message clair à l’Iran: tout soutien aux Houthis pourrait entraîner des représailles.

D’autres frappes sont-elles prévues?

Selon un responsable du Pentagone cité par CNN, de nouvelles opérations dépendront des dégâts causés lors de la première vague d’attaques. Il est toutefois probable que d’autres actions militaires suivent dans les semaines à venir.

Quel rôle joue l’Iran dans ce conflit?

L’Iran finance et arme les Houthis afin de renforcer son influence au Yémen et dans la région, s’opposant ainsi aux intérêts des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite. Les frappes américaines pourraient être perçues par Téhéran comme une confrontation directe, menaçant ses objectifs stratégiques au Yémen.

Quelle est la position de l’Arabie saoudite?

L'Arabie saoudite et d'autres pays arabes ont tout intérêt à endiguer l'influence iranienne dans la région. C'est pourquoi ils soutiennent les actions militaires américaines contre les rebelles houthis afin de rétablir la stabilité au Yémen et de garantir la sécurité des routes maritimes en mer Rouge.

Pourquoi la mer Rouge est-elle si stratégique?

Cette voie maritime est essentielle pour le commerce mondial, notamment pour le transport de pétrole et de gaz. Les attaques des rebelles houthis contre les navires dans cette région menacent la sécurité de cette route et entraînent une augmentation des coûts d'assurance. Cela oblige les compagnies maritimes à choisir des routes alternatives plus longues et plus coûteuses.

Quel est le danger des représailles des Houthis?

Les représailles des Houthis sont une menace très sérieuse pour les navires en mer Rouge et les installations militaires de la coalition soutenue par les Etats-Unis. Certaines cibles en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis pourraient également être ciblées. Les Houthis disposent de missiles balistiques et de drones qu'ils ont déjà utilisés par le passé contre de telles cibles. Une escalade pourrait conduire à de nouvelles déstabilisations dans la région.

Le Proche-Orient risque-t-il de s'embraser définitivement?

L’évolution de la situation reste incertaine. L’implication de l’Iran sera sans doute le facteur clé: toute attaque contre les Houthis pourrait être perçue comme une provocation directe contre Téhéran. Certains pays, comme la Jordanie, alertent déjà sur un risque d’escalade généralisée. L’issue dépendra des réactions des parties concernées et des efforts diplomatiques pour éviter un embrasement total.