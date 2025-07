Quatre membres d’équipage d’un cargo, attaqué et coulé cette semaine par les rebelles houthis au Yémen, sont portés disparus et présumés morts, a annoncé vendredi la force navale européenne Aspides, déployée en mer Rouge, où les recherches se poursuivent.

Le vraquier Eternity, battant pavillon libérien, coule après avoir été attaqué par les Houthis en mer Rouge, le mercredi 9 juillet 2025. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Quatre membres d'équipage d'un cargo attaqué et coulé par les rebelles houthis du Yémen cette semaine sont présumés morts, a indiqué vendredi la force navale de l'Union européenne Aspides déployée dans la zone, alors que les opérations de recherche se poursuivent en mer Rouge.

«Quinze membres d'équipage sont portés disparus. Les quatre victimes présumées figurent parmi ces disparus», a indiqué à l'AFP Aspides, citant une société privée chargée des opérations de recherche et de sauvetage. Aspides avait indiqué mardi à l'AFP que trois personnes avaient été tuées et au moins deux blessées dans l'attaque.

Les rebelles houthis, proches de l'Iran, ont attaqué lundi le vraquier Eternity C, battant pavillon libérien, au large de la ville portuaire de Hodeida, une attaque qui s'est poursuivie pendant deux jours avant de couler le navire.

Par solidarité avec les Palestiniens?

Il s'agit de la deuxième attaque contre la navigation marchande dans cette voie maritime stratégique en autant de jours, après plusieurs mois d'accalmie, les Houthis ayant repris leurs attaques contre les navires qu'ils accusent de liens avec Israël en raison de la guerre à Gaza.

«Selon nos informations, l'opération de recherche et de sauvetage menée par la société privée dans la zone de l'attaque est en cours», a précisé la force navale européenne. Le navire comptait 25 personnes à bord, selon Aspides. Les Houthis ont affirmé mercredi avoir «secouru» un nombre non précisé de membres de l'équipage de l'Eternity C et les avoir emmenés dans un lieu sûr.

L'ambassade des Etats-Unis au Yémen a accusé les rebelles d'avoir enlevé les survivants. Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, avaient suspendu leurs attaques peu avant une brève trêve à Gaza en janvier, avant de les reprendre ces derniers jours.

Depuis fin 2023, les Houthis ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen, puis des bateaux américains, affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie à plus de 21 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.