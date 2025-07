Cette photo montre des combattants affiliés aux Huthi menant une attaque en mer contre le vraquier Magic Seas. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les cours du pétrole progressent vendredi, en raison de craintes sur l'approvisionnement via la mer Rouge et depuis la Russie, ignorant les dernières annonces douanières de Donald Trump sur le Canada.

«Les prix du pétrole restent soutenus», notamment car «le transport maritime par la mer Rouge pourrait être de plus en plus détourné» pour éviter la zone «suite aux attaques des rebelles houthis», «ce qui allongerait les voies de transport vers l'Europe», signale Barbara Lambrecht, de Commerzbank. Après plusieurs mois d'accalmie, les rebelles houthis du Yémen ont attaqué le navire Magic Seas dimanche, puis l'Eternity C lundi et mardi, coulant les deux bâtiments.

Cette dernière attaque, l'une des plus meurtrières menées par les Houthis contre la marine marchande a fait au moins trois morts et une douzaine de disparus, selon la mission européenne Aspides. Par ailleurs, «les Etats-Unis pourraient décider d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie dès le début de la semaine prochaine», ajoute Barbara Lambrecht.

Un projet de loi américain bipartisan prévoit l'imposition de droits de douane de l'ordre de 500 % sur les produits en provenance de pays qui continuent d'acheter du pétrole, gaz ou uranium russes. Une telle mesure «affecterait la Chine et l'Inde, qui achètent à elles deux environ 70% de l'approvisionnement russe», note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

De mauvaises prévisions pour l'été

La saison estivale suggère aussi une demande d'essence plus élevée, entre déplacements automobiles et aériens. Vers 10H35 GMT (12H35 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 0,60% à 69,05 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en août, gagnait 0,68% à 67,02 dollars. Pour autant, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a légèrement revu en baisse sa prévision de croissance de la demande de pétrole pour l'année 2025.

Dans son rapport mensuel de juillet publié vendredi, l'agence table sur une hausse de 700'000 barils par jour en 2025, ce qui constituerait «son taux le plus bas depuis 2009, à l'exception de l'année Covid 2020».

Malgré les craintes d'un marché en surplus, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) a récemment annoncé une nouvelle hausse des quotas plus importante que prévu en août, afin de regagner des parts de marché.