DE
FR

Hôtesses et stewards en grève
Tous les vols d'Air Canada sont annulés

Les hôtesses et stewards d'Air Canada ont déclenché une grève samedi, forçant la compagnie à annuler tous ses vols. Ce mouvement, lié aux rémunérations, affecte environ 130.000 passagers par jour.
Publié: il y a 8 minutes
Partager
Écouter
Les hôtesses et stewards d'Air Canada sont en grève.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les hôtesses et stewards d'Air Canada ont entamé samedi un mouvement de grève lié à leurs rémunérations qui a entraîné dans la foulée l'annulation par la compagnie de tous ses vols, au détriment d'environ 130'000 passagers quotidiens.

«Nous sommes maintenant officiellement en grève», a annoncé dans un communiqué le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les quelque 10.000 personnels navigants concernés.

Augmentation de salaire

Air Canada, qui dessert directement 180 villes dans le monde, a immédiatement réagi en annonçant avoir «suspendu toutes ses opérations», soit 700 vols prévus ce samedi. «Air Canada conseille fortement aux clients concernés de ne pas se rendre à l'aéroport», a ajouté la compagnie dans un communiqué, précisant qu'elle «regrette profondément les répercussions de la grève sur les clients».

Le SCFP avait déposé un préavis de grève de 72 heures mercredi. Avant même le début officiel de la grève, la compagnie avait déjà annoncé l'annulation de près de 300 vols vendredi. Au-delà d'une augmentation de salaire, son personnel navigant réclame aussi d'être rémunéré pour les heures de travail au sol, y compris lors de l'embarquement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.


Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus