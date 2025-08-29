DE
Importante intervention des pompiers à Majorque
Hôtel évacué:Importante intervention des pompiers à Majorque

Scènes de chaos à Majorque
Un hôtel est en feu, des touristes sont piégés dans un ascenseur

L'incendie dans un hôtel a entraîné l'évacuation de centaines de touristes vendredi. Certains clients restent cependant à la merci des flammes.
Publié: 12:14 heures
Dernière mise à jour: 12:16 heures
Les touristes évacués se rassemblent devant l'hôtel.
Janine Enderli

Effervescence à l'hôtel La Bonita, dans le nord-est de Majorque, vendredi matin: un incendie a entraîné l'évacuation de tout l'établissement. Pour certains clients, la situation reste néanmoins particulièrement périlleuse: ils sont actuellement piégés dans un ascenseur. D'autres ont trouvé refuge sur leur balcon. Les pompiers travaillent d'arrache-pied pour libérer les personnes et éteindre les flammes. 

L'incident s'est déclaré vers 9h30, lorsque de la fumée s'est soudainement échappée de la salle des machines. Les pompiers d'Alcúdia, d'Inca et d'Artà sont intervenus pour combattre le sinistre.

Développement suit

