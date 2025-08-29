1/2
Les touristes évacués se rassemblent devant l'hôtel.
Photo: Pompiers majorquins
Janine Enderli
Effervescence à l'hôtel La Bonita, dans le nord-est de Majorque, vendredi matin: un incendie a entraîné l'évacuation de tout l'établissement. Pour certains clients, la situation reste néanmoins particulièrement périlleuse: ils sont actuellement piégés dans un ascenseur. D'autres ont trouvé refuge sur leur balcon. Les pompiers travaillent d'arrache-pied pour libérer les personnes et éteindre les flammes.
L'incident s'est déclaré vers 9h30, lorsque de la fumée s'est soudainement échappée de la salle des machines. Les pompiers d'Alcúdia, d'Inca et d'Artà sont intervenus pour combattre le sinistre.
Développement suit
