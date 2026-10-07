Un couple californien aurait maltraité 14 enfants, dont des bébés. Des nounous auraient été encouragées par le couple à éduquer les enfants par la violence. Le duo gérait une agence de mères porteuses, mais gardait toutefois pour lui-même un grand nombre d'enfants.

En Californie: 14 bébés de mères porteuses maltraités dans une villa de luxe

En Californie: 14 bébés de mères porteuses maltraités dans une villa de luxe

Sandra Marschner

L'histoire fait froid dans le dos. Un effroyable cas de maltraitance infantile secoue la Californie. Un couple d'Arcadia, dans la banlieue de Los Angeles, a été arrêté ce mardi 6 octobre. Selon l'enquête de la police et du parquet, il aurait maltraité de manière systématique au moins 14 enfants dans sa villa, parmi lesquels des nourrissons de deux mois nés par gestation pour autrui, indique un communiqué du parquet du comté de Los Angeles.

Guojun X*. et son épouse, Silvia Z*. dirigeaient une agence de mères porteuses. Ils gardaient pourtant chez eux, dans leur luxueuse propriété, de nombreux enfants. Equipée de 32 caméras de surveillance, cette «maison de l'horreur», selon l'expression employée par le procureur du comté, Nathan Hochman, lors d'une conférence de presse, a livré des images accablantes.

La violence utilisée pour discipliner

Les images montrent des enfants frappés au visage, roués de coups de pied ou battus à coups de bâton et de chaussure par six nourrices. Celles-ci auraient reçu des deux accusés la consigne de recourir à la violence pour «discipliner» les enfants.

L'enquête a débuté en 2025, lorsqu'un bébé grièvement blessé à la tête a été conduit à l'hôpital. Le couple affirmait qu'il était tombé du lit, mais les médecins ont soupçonné des maltraitances. A l'époque, 15 jeunes enfants avaient été retirés de la villa et confiés aux services de protection de l'enfance. Brièvement interpellé, le couple avait ensuite été relâché. Ce n'est que maintenant que des poursuites sont engagées. L'une des nourrices, Chunmei L.*, est également poursuivie pour violences. Elle est en fuite.

En cas de condamnation, Guojun X. encourt jusqu'à 17 ans et 4 mois de prison, Silvia Z. jusqu'à 11 ans et 8 mois, et Chunmei L. jusqu'à 12 ans, précise le parquet.

Une autre «maison de l’horreur» en Californie

Cette affaire n'est pas sans rappeler une autre «maison de l'horreur» californienne. Pendant des années, David et Louise Turpin ont séquestré leurs 13 enfants biologiques, âgés de 2 à 29 ans, dans un isolement total. Ils les attachaient parfois à leur lit, les privaient de nourriture et d'hygiène, et leur infligeaient des sévices systématiques.

Tout a basculé en janvier 2018. Jordan Turpin, alors âgée de 17 ans, est parvenue à s'enfuir par une fenêtre. Elle a alerté la police avec un vieux téléphone portable désactivé, qui permettait encore d'appeler les secours. Elle était si dénutrie que les agents l'ont d'abord prise pour une enfant de 10 ans. En 2019, le couple a été condamné à la prison à vie pour torture, maltraitance d'enfants et séquestration.

*Noms connus de la rédaction