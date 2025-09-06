DE
FR

Le gouvernement Orban appliqué
La police interdit une marche des fiertés dans le sud de la Hongrie

La police hongroise a interdit une marche des fiertés prévue en octobre dans une ville du sud, en s’appuyant sur les récentes modifications constitutionnelles qui prohibent tout rassemblement promouvant l’homosexualité.
Publié: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban, avait également interdit la marche des fiertés à Budapest.
Photo: IMAGO/TT

La police hongroise a annoncé l'interdiction d'une marche des fiertés prévue en octobre dans une ville du sud du pays. Elle invoque les modifications apportées cette année à la Constitution, qui rendent illégale toute réunion visant à promouvoir l'homosexualité.

Cette décision, annoncée vendredi soir, fait suite à l'interdiction de la Budapest Pride en juin par le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban, qui mène une campagne de répression contre les droits des personnes LGBT+. Plus de 200'000 personnes ont défié cette décision en participant à la marche.

«Nous ne nous laisserons pas intimider»

Cette interdiction «porte un coup sévère à la communauté LGBT+», ont réagi les organisateurs de l'association Diverse Youth Network, s'engageant à maintenir l'événement à la date initialement prévue le 4 octobre dans la ville de Pécs. «Nous refusons d'être réduits au silence. Nous ne nous laisserons pas intimider», ont-ils encore prévenu dans un communiqué.

A lire aussi
Orban milite pour une intégration européenne à plusieurs vitesses
L'UE risque de «s'écrouler»
Orban milite pour une Europe à plusieurs vitesses
Le palais de Viktor Orban devient viral et fait polémique
Soupçons de corruption
Le palais de Viktor Orban devient viral et fait polémique

L'interdiction de la marche des fiertés de Budapest a été considérée comme un recul majeur pour les droits LGBT+ dans l'UE et a suscité les critiques des dirigeants européens.Mais fin juin, plus de 200'000 personnes avaient pris part à la 30e marche des fiertés de Budapest, devenue l'un des plus importants rassemblements depuis le retour au pouvoir en 2010 du dirigeant nationaliste.

Le maire de la capitale, Gergely Karacsony, a été interrogé en tant que suspect pour avoir organisé le défilé. Il risque jusqu'à un an de prison. Viktor Orban réduit progressivement depuis 2018 les droits fondamentaux des minorités sexuelles au nom de la «protection de l'enfance».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus