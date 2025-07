Le Premier ministre hongrois Viktor Orban plaide pour une Europe à plusieurs vitesses, seul moyen de sauver l'UE, selon lui (Archives). Photo: Denes Erdos

ATS Agence télégraphique suisse

Le premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré samedi que l'Union Européenne risquait de «s'écrouler», assurant que seul un modèle d'intégration à plusieurs vitesses pouvait la sauver. L'idée centrale d'une UE à plusieurs vitesses est d'autoriser certains membres à aller plus vite, ou moins vite, dans l'intégration européenne concernant certaines politiques et certains sujets.

Le leader nationaliste, connu pour exercer son droit de veto au sein de l'UE et pour critiquer Bruxelles, a fait ces remarques après un discours lors d'une université d'été à Baile Tusnad, une ville de la région roumaine de Transylvanie, berceau d'une minorité ethnique hongroise. Interrogé sur ce qu'il ferait s'il était à la tête de la Commission européenne, M. Orban a expliqué qu'il rendrait des droits aux Etats-membres et qu'il commencerait à bâtir une «Europe de cercles concentriques».

Quatre cercles

Le premier de ces cercles serait focalisé sur la sécurité, incluant l'Ukraine et la Turquie, deux Etats qui ont pour ambition de rejoindre l'UE, a détaillé le dirigeant nationaliste, qui a toutefois soulevé une série d'objections et d'obstacles à l'intégration de l'Ukraine à l'Union. Le deuxième cercle concernerait une intégration économique et l'espace Schengen, dans lequel il a assuré que la Hongrie resterait. Le troisième correspondrait à la zone euro actuelle, et le quatrième serait un cercle «d'institutions constitutionnelles», pour les Etats-membres aspirant à «une union encore plus forte».

«Construire cette Europe faite de cercles concentriques est la seule manière de sauver l'Union européenne. Autrement, elle va s'écrouler, se désintégrer, et commencer à se connecter avec des points de référence extérieurs comme les Britanniques», a affirmé M. Orban. Le premier ministre hongrois a cité comme exemple l'immigration, alors que la Hongrie, et d'autres pays, cherchent à se soustraire à la politique commune d'asile de l'Union.