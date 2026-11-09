Aron Orban, frère de l’ancien dirigeant nationaliste Viktor Orban, aurait été placé en garde à vue en Hongrie pour des soupçons de trafic d’êtres humains, selon des informations de presse relayées par le Premier ministre Peter Magyar.

Arrestation du frère de Viktor Orban pour trafic d'être humain

Arrestation du frère de Viktor Orban pour trafic d'être humain

AFP Agence France-Presse

Le frère de l'ancien dirigeant nationaliste Viktor Orban a été placé en garde à vue, selon des informations de presse relayées par le Premier ministre Peter Magyar.

«Selon des informations de presse, le frère de Viktor Orban, Aron Orban, a été placé en garde à vue pour des soupçons de trafic d'êtres humains», a écrit Peter Magyar sur Facebook.

L'article original provient de Kontroll, un site d'information appartenant au frère de Peter Magyar.La police hongroise avait indiqué plus tôt dans la matinée que «plusieurs personnes ont été arrêtées» à Budapest et dans deux villes de la région voisine de Pest lors d'une opération menée dans le cadre de deux procédures pénales en cours.

«Des perquisitions sont actuellement en cours aux domiciles des personnes mises en cause», selon le communiqué de la police, promettant plus amples détails dans l'après-midi concernant les infractions présumées.

Démanteler le système Orban

Le conservateur pro-européen Peter Magyar est arrivé au pouvoir en mai avec la promesse de démanteler le système Orban et de s'attaquer à la corruption qui a miné le pays au cours de ses années de régime illibéral.

Trois ex-ministres sont actuellement en détention, dont Gyorgy Matolcsy, qui a dirigé pendant 12 ans la banque centrale et qui était considéré jadis par M. Orban comme son «bras droit».