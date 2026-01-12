DE
FR

Ex-magnat prodémocratie
La Haute Cour de Hong Kong ouvre les audiences pour statuer sur la peine de Jimmy Lai

Les audiences débutent à la Haute Cour de Hong Kong pour décider de la peine de Jimmy Lai. Reconnu coupable de trois chefs liés à la sécurité nationale, il risque la réclusion à perpétuité.
Publié: il y a 37 minutes
Jimmy Lai arrivant au tribunal de première instance de West Kowloon le 5 mai 2020.
Photo: imago images/Xinhua
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les audiences débutent lundi à la Haute Cour de Hong Kong pour déterminer la peine de l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, reconnu coupable de trois chefs d'accusation liés à la sécurité nationale, qui pourraient lui valoir l'emprisonnement à perpétuité. Les audiences doivent démarrer autour de 10H00 (02H00 GMT) au palais de Justice de West Kowloon, où les débats sont prévus pour durer quatre jours.

Jimmy Lai a été reconnu coupable en décembre d'un chef d'accusation de sédition et de deux chefs d'accusation de collusion avec l'étranger. Ces deux derniers se basent sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations prodémocratie, parfois violentes, qui ont secoué Hong Kong en 2019.

Dans leur verdict de 856 pages, les juges ont écrit que l'ex-magnat «a nourri sa rancoeur et sa haine envers (la Chine) pendant une grande partie de sa vie d'adulte» et qu'il a cherché à «renverser le Parti communiste chinois». Agé de 78 ans, le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily – aujourd'hui fermé – est emprisonné depuis 2020, et maintenu à l'isolement «à sa demande» selon les autorités.

Le soutien de Donald Trump

Jimmy Lai, qui a plaidé non coupable, encourt une peine de prison allant jusqu'à la perpétuité. La cour n'a pas encore annoncé la date à laquelle sa peine sera prononcée, mais il pourra faire appel. Ces poursuites sont «motivées par des considérations politiques», a dénoncé en décembre la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper. Londres a appelé à la libération de Jimmy Lai, qui dispose d'un passeport britannique.

A lire aussi
Jimmy Lai, l'ex-magnat prodémocratie, reconnu coupable de sédition et collusion étrangère
Procès historique en Chine
Jimmy Lai est reconnu coupable de sédition et de collusion étrangère
Hong Kong réduit les citoyens en deuil au silence après l'incendie meurtrier
Menaces, arrestations...
Hong Kong réduit les citoyens au silence après l'incendie meurtrier

Donald Trump avait déclaré peu de temps après qu'il souhaitait que son homologue chinois Xi Jinping libère Jimmy Lai. Une quarantaine de personnes ont commencé à faire la queue devant le palais de justice dès ce week-end. Certaines ont déclaré à l'AFP attendre dans l'espoir d'obtenir une place pour assister au procès.

Deux des enfants de Jimmy Lai, Sébastien et Claire, ont averti ces derniers mois que leur père diabétique avait «perdu beaucoup de poids» et présentait des signes de détérioration des ongles et des dents. Le gouvernement de Hong Kong a nié à plusieurs reprises ces allégations, insistant sur le fait que Jimmy Lai recevait des soins «adéquats et complets» en détention.

Huit autres personnes, dont six ex-dirigeants d'Apple Daily ayant plaidé coupable dans la même affaire, doivent également comparaître lundi. Au premier janvier, 385 personnes avaient été arrêtées à Hong Kong pour divers crimes liés à la sécurité nationale et 175 avaient été condamnées.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus