Les audiences débutent à la Haute Cour de Hong Kong pour décider de la peine de Jimmy Lai. Reconnu coupable de trois chefs liés à la sécurité nationale, il risque la réclusion à perpétuité.

La Haute Cour de Hong Kong ouvre les audiences pour statuer sur la peine de Jimmy Lai

Les audiences débutent lundi à la Haute Cour de Hong Kong pour déterminer la peine de l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, reconnu coupable de trois chefs d'accusation liés à la sécurité nationale, qui pourraient lui valoir l'emprisonnement à perpétuité. Les audiences doivent démarrer autour de 10H00 (02H00 GMT) au palais de Justice de West Kowloon, où les débats sont prévus pour durer quatre jours.

Jimmy Lai a été reconnu coupable en décembre d'un chef d'accusation de sédition et de deux chefs d'accusation de collusion avec l'étranger. Ces deux derniers se basent sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations prodémocratie, parfois violentes, qui ont secoué Hong Kong en 2019.

Dans leur verdict de 856 pages, les juges ont écrit que l'ex-magnat «a nourri sa rancoeur et sa haine envers (la Chine) pendant une grande partie de sa vie d'adulte» et qu'il a cherché à «renverser le Parti communiste chinois». Agé de 78 ans, le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily – aujourd'hui fermé – est emprisonné depuis 2020, et maintenu à l'isolement «à sa demande» selon les autorités.

Le soutien de Donald Trump

Jimmy Lai, qui a plaidé non coupable, encourt une peine de prison allant jusqu'à la perpétuité. La cour n'a pas encore annoncé la date à laquelle sa peine sera prononcée, mais il pourra faire appel. Ces poursuites sont «motivées par des considérations politiques», a dénoncé en décembre la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper. Londres a appelé à la libération de Jimmy Lai, qui dispose d'un passeport britannique.

Donald Trump avait déclaré peu de temps après qu'il souhaitait que son homologue chinois Xi Jinping libère Jimmy Lai. Une quarantaine de personnes ont commencé à faire la queue devant le palais de justice dès ce week-end. Certaines ont déclaré à l'AFP attendre dans l'espoir d'obtenir une place pour assister au procès.

Deux des enfants de Jimmy Lai, Sébastien et Claire, ont averti ces derniers mois que leur père diabétique avait «perdu beaucoup de poids» et présentait des signes de détérioration des ongles et des dents. Le gouvernement de Hong Kong a nié à plusieurs reprises ces allégations, insistant sur le fait que Jimmy Lai recevait des soins «adéquats et complets» en détention.

Huit autres personnes, dont six ex-dirigeants d'Apple Daily ayant plaidé coupable dans la même affaire, doivent également comparaître lundi. Au premier janvier, 385 personnes avaient été arrêtées à Hong Kong pour divers crimes liés à la sécurité nationale et 175 avaient été condamnées.