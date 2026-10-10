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Un prénom surprenant
Le candidat de gauche Hitler Mussolini élu maire d'un village au Pérou

Hitler Mussolini Simeon Flores, 45 ans, a été élu maire de Queropalca, un village andin au Pérou. Ce candidat de gauche a devancé son rival d'extrême droite avec 229 voix contre 204.
Publié: il y a 14 minutes
Le prénom insolite du nouveau maire suscite la curiosité bien au-delà de la région.
Photo: DR
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AFP Agence France-Presse

Vous avez bien lu. Le candidat de gauche Hitler Mussolini Simeon Flores a gagné les élections municipales de Queropalca, un village isolé dans les Andes au Pérou, selon le Bureau national des opérations électorales. Le candidat de la formation de gauche Ahora Nacion a obtenu dimanche dernier 229 voix contre 204 pour le candidat d'extrême droite Gaspar Osorio, sur un total de 663 votants, a indiqué le Bureau.

Ce propriétaire d'une entreprise de transport de 45 ans deviendra officiellement le 1er janvier 2027 maire de Queropalca, situé dans la région andine de Huanuco, dans le nord-est du Pérou.

«Le Hitler gentil»

Des prénoms comme Hitler, mais aussi Lenin, Stalin ou Mao, se rencontrent parfois en Amérique du Sud, surtout dans les régions rurales, où certains parents puisent dans les noms de personnages historiques pour prénommer leurs enfants sans bien connaître le personnage en question ni son idéologie.

En 2021, un médecin centriste, Hitler Saavedra Casternoque, avait été élu au Parlement péruvien. Et en 2018, Hitler Alba Sanchez avait été élu maire du district andin de Yungar, après une campagne électorale au cours de laquelle il s'était vanté auprès des électeurs d'être «le Hitler gentil».

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