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Percutée délibérément
La députée australienne victime d'une attaque a dû être amputée des deux jambes

La députée australienne Helen Haines a été percutée délibérément par un véhicule à Melbourne, lundi. Amputée des deux jambes, elle reste dans un état critique, a annoncé son mari mercredi.
Publié: il y a 3 minutes
Percutée délibérément par un SUV lundi, la députée Helen Haines a été amputée des deux jambes.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La députée australienne Helen Haines, percutée délibérément par un véhicule lundi, a été amputée des deux jambes, a annoncé mercredi son mari, qui s'est déclaré «bouleversé par le soutien» reçu depuis cette attaque.

«La jambe gauche d'Helen a été amputée lundi. Nous espérions que sa jambe droite puisse être sauvée, mais (...) les chirurgiens ont aussi dû amputer sa jambe droite», a détaillé Phil Haines à l'hôpital de Melbourne, où son épouse est toujours dans un état critique. «Nous avons été vraiment bouleversés par le soutien que nous avons reçu» en Australie et à l'étranger, a-t-il ajouté.

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