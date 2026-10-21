AFP Agence France-Presse
La députée australienne Helen Haines, percutée délibérément par un véhicule lundi, a été amputée des deux jambes, a annoncé mercredi son mari, qui s'est déclaré «bouleversé par le soutien» reçu depuis cette attaque.
«La jambe gauche d'Helen a été amputée lundi. Nous espérions que sa jambe droite puisse être sauvée, mais (...) les chirurgiens ont aussi dû amputer sa jambe droite», a détaillé Phil Haines à l'hôpital de Melbourne, où son épouse est toujours dans un état critique. «Nous avons été vraiment bouleversés par le soutien que nous avons reçu» en Australie et à l'étranger, a-t-il ajouté.
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