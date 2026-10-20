Une députée australienne victime d'une attaque a perdu une jambe

La députée australienne Helen Haines, 65 ans, a perdu une jambe après avoir été percutée volontairement par un SUV lundi à Wangaratta, près de Melbourne. Le conducteur, armé d’un couteau, a été arrêté par la police.

AFP Agence France-Presse

Percutée volontairement par une voiture devant sa permanence électorale, la députée australienne Helen Haines a perdu une jambe, ont annoncé des médias locaux mardi, dans un pays où les menaces visant les parlementaires se multiplient.

L'élue indépendante de 65 ans, connue pour ses combats contre la corruption et le changement climatique, a été heurtée par un SUV lundi après-midi à Wangaratta, à un peu plus de 200 kilomètres de Melbourne (sud-est), a fait part le Premier ministre Anthony Albanese.

Dans un état critique

«La députée a été opérée mais demeure dans un état critique», a indiqué mardi le dirigeant à l'émission matinale australienne Sunrise. D'après le média public ABC et le Sydney Morning Herald, la parlementaire a perdu une jambe.

«Ce n'était pas un accident. Il s'agit d'un acte délibéré», avait-il déclaré la veille au média public ABC. «Elle était en train de sortir des affaires du coffre de sa voiture», a détaillé le Premier ministre. L'assaillant a fait demi-tour pour revenir vers elle après l'avoir dépassée. Des témoins ont déclaré à ABC avoir entendu un bruit sourd et vu une femme coincée entre deux voitures.

Le conducteur du véhicule en cause, un homme de 43 ans, a été maîtrisé par des passants avant d'être arrêté par la police, a expliqué Ashley Mason, un officier de la police de l'État de Victoria. Un couteau a été trouvé dans sa voiture, selon la police. D'après un média local, le suspect était connu des services de police.

Une enquête est en cours et la police fédérale a dit collaborer avec les forces de l'ordre locales pour déterminer un éventuel motif de mise en examen, notamment celui d'agression d'une responsable publique, passible de 10 ans d'emprisonnement.

L'unité antiterroriste a été saisie mais le mobile de l'attaque reste inconnu, a déclaré Anthony Albanese. Il s'agit d'un «test pour notre identité», a-t-il estimé, appelant les Australiens à traiter leurs différences «respectueusement».

«Intègre»

L'agression de la députée a suscité un vaste élan de soutien. Helen Haines est entrée au Parlement en 2019 après avoir travaillé comme infirmière et sage-femme. Elle s'est fait connaître pour ses positions, notamment en faveur d'une action plus forte contre le changement climatique. Et elle a été largement saluée pour sa lutte en faveur de la transparence en politique et contre la corruption.

«Helen Haines est une personne incroyablement travailleuse. Elle est d'une intelligence redoutable», a déclaré le chef du gouvernement à des journalistes. «Il y a une raison pour laquelle Helen Haines est autant aimée et admirée : c'est une personne intègre. C'est quelqu'un qui traite tout le monde avec respect», a-t-il assuré.

La violence politique est rare en Australie mais la police fédérale y a constaté une hausse constante des menaces et des injures visant les responsables politiques ces dernières années. Elle a mis en place en 2025 une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les groupes et les individus qui prennent les parlementaires pour cible.

Le chef de l'opposition conservatrice, Angus Taylor, a qualifié cette journée de «choc pour notre nation». «La violence contre tout représentant élu, quel qu'il soit et quoi qu'il défende, n'est jamais acceptable en Australie», a lancé, de son côté, la sénatrice d'extrême droite Pauline Hanson.

«Nous remercions l'intervention rapide des passants et des professionnels de santé dévoués qui l'ont assistée, ainsi que la police pour son intervention», a indiqué la famille d'Helen Haines dans un communiqué. «Notre famille, et l'équipe d'Helen, ne feront aucun autre commentaire pour le moment et demandent que leur vie privée soit respectée par le public et les médias», a-t-elle poursuivi.