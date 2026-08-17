Jared Kushner doit rencontrer Netanyahu lundi, après avoir parlé au Hamas

L’émissaire américain Jared Kushner, en visite lundi en Israël, a débuté une rencontre avec Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer la deuxième phase du plan de paix américain dans la bande de Gaza, rejetée par le Premier ministre israélien. Une source diplomatique qui a requis l’anonymat a indiqué à l’AFP que la réunion avait commencé en fin de matinée.

Le mouvement palestinien Hamas avait donné son accord fin juillet à une feuille de route américaine censée lancer cette deuxième étape prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait israélien du territoire palestinien, où l’armée est déployée sur plus de 60%. Benjamin Netanyahu a, lui, rejeté officiellement le texte en exigeant un désarmement «véritable» du Hamas.

Le Premier ministre israélien devait aussi s’entretenir avec Nikolaï Mladenov, le haut représentant pour Gaza au sein du «Conseil de paix», un organe créé par Donald Trump pour mettre en œuvre le plan de paix. Des médias israéliens ont indiqué que l’ex Premier ministre britannique Tony Blair, choisi par Donald Trump pour siéger au «Conseil de paix», devait aussi assister à la réunion.

Selon des sources ayant requis l’anonymat, Jared Kushner avait, lors d’une rencontre dimanche en Egypte avec des membres de la direction du Hamas, insisté sur le désarmement du mouvement et appelé à des mesures «vérifiables».

Jared Kushner a aussi insisté sur l’absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, selon les sources.

Source: AFP