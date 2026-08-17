Jared Kushner espère un début de désarmement du Hamas d'ici «30 jours»
L'émissaire américain Jared Kushner a dit lundi espérer un début du désarmement du Hamas d'ici «30 jours» et des «progrès» dans la mise en oeuvre du plan de paix du président Donald Trump pour la bande de Gaza.
«Nous pourrions constater des progrès d'ici à peine 30 jours, avec, espérons-le, le début du retrait d'une partie des armes, et, espérons-le également, le comblement de certains tunnels au cours des 60 à 90 prochains jours», a-t-il déclaré depuis Tel Aviv à un journaliste de la chaîne Fox News.
Source: AFP
Netanyahu exige qu'un général américain supervise la remise des armes du Hamas
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est convenu avec l'émissaire américain Jared Kushner qu'un général américain supervise le désarmement du Hamas, et a réitéré qu'il n'y aurait pas de retrait israélien à Gaza avant la fin de ce processus, a affirmé lundi un officiel israélien.
Les deux parties «sont convenues que la première étape vers la démilitarisation de la bande (de Gaza) consisterait à demander au Hamas de remettre ses armes afin qu'elles soient mises hors service sous la supervision d'un général américai», a déclaré cet officiel, sans confirmation dans l'immédiat de la partie américaine.
Source: AFP
Jared Kushner doit rencontrer Netanyahu lundi, après avoir parlé au Hamas
L’émissaire américain Jared Kushner, en visite lundi en Israël, a débuté une rencontre avec Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer la deuxième phase du plan de paix américain dans la bande de Gaza, rejetée par le Premier ministre israélien. Une source diplomatique qui a requis l’anonymat a indiqué à l’AFP que la réunion avait commencé en fin de matinée.
Le mouvement palestinien Hamas avait donné son accord fin juillet à une feuille de route américaine censée lancer cette deuxième étape prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait israélien du territoire palestinien, où l’armée est déployée sur plus de 60%. Benjamin Netanyahu a, lui, rejeté officiellement le texte en exigeant un désarmement «véritable» du Hamas.
Le Premier ministre israélien devait aussi s’entretenir avec Nikolaï Mladenov, le haut représentant pour Gaza au sein du «Conseil de paix», un organe créé par Donald Trump pour mettre en œuvre le plan de paix. Des médias israéliens ont indiqué que l’ex Premier ministre britannique Tony Blair, choisi par Donald Trump pour siéger au «Conseil de paix», devait aussi assister à la réunion.
Selon des sources ayant requis l’anonymat, Jared Kushner avait, lors d’une rencontre dimanche en Egypte avec des membres de la direction du Hamas, insisté sur le désarmement du mouvement et appelé à des mesures «vérifiables».
Jared Kushner a aussi insisté sur l’absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, selon les sources.
Source: AFP
Le Hamas dit avoir demandé au «Conseil de Paix» de forcer Israël à accepter le plan pour Gaza
Le Hamas a indiqué dimanche avoir demandé au «Conseil de Paix» de contraindre Israël à accepter le plan de paix pour Gaza, selon un communiqué du mouvement islamiste, après une rencontre en Egypte avec l'émissaire américain Jared Kushner.
Le Hamas «a appelé les médiateurs et le Conseil de Paix à assumer leurs responsabilités et à contraindre l'occupation (...) à approuver la feuille de route de la deuxième phase du plan du président Trump et à commencer à établir un calendrier pour sa mise en oeuvre», selon le communiqué.
Source: AFP
Jared Kushner a rencontré des chefs du Hamas en Egypte
Des membres de la direction du Hamas ont rencontré dimanche en Egypte Jared Kushner, l'émissaire américain et gendre du président Donald Trump, qui cherche à faire avancer un plan de paix pour Gaza rejeté par Israël, ont indiqué à l'AFP des sources proches du dossier.
Lors de la réunion, le Hamas a réaffirmé son engagement en faveur de l'accord. M. Kushner a de son côté insisté sur un désarmement total du mouvement islamiste et sur l'absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, ont indiqué les sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat.
Source: ATS
Paris appelle Israël à arrêter et juger les colons assiégeant le village de Qusra en Cisjordanie
La France a demandé vendredi à Israël d'arrêter et de juger les colons qui assiègent des maisons dans le village de Qusra en Cisjordanie occupée et de protéger la population civile palestinienne, comme elle en a «l'obligation au titre du droit international».
«La France condamne avec la plus grande fermeté l'occupation par des colons israéliens de plusieurs habitations palestiniennes situées dans le village d'Al Qusra en Cisjordanie, ainsi que les violences perpétrées à l'encontre des civils palestiniens. Elle appelle les autorités israéliennes à arrêter et à traduire en justice les auteurs», a déclaré le ministère des Affaires étrangères français dans un communiqué.
Source: AFP
Deux Palestiniens dont un chef de la police tués dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait deux morts jeudi, dont un chef de la police, selon les autorités sanitaires, alors que les Etats-Unis s'efforcent de faire avancer un plan de cessez-le-feu dans le territoire ravagé par la guerre.
L'armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe contre un commandant du mouvement palestinien Hamas près de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, qu'elle accuse d'avoir planifié des attaques contre ses soldats.
La Défense civile de Gaza, un service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a indiqué qu'une frappe aérienne à l'ouest de Khan Younès avait fait un mort. L'hôpital Nasser de la ville a confirmé avoir reçu une dépouille à la suite de l'attaque.
Source: AFP
Un journaliste palestinien a été arrêté par Israël, selon sa famille et l'armée
Les forces israéliennes ont arrêté un journaliste palestinien qui a travaillé pour plusieurs médias, dont l'AFP, ont indiqué l'armée israélienne et sa famille.
Mohammed Awad, 38 ans, qui a réalisé des vidéos pour l'AFP en Cisjordanie occupée, a été arrêté mercredi à son domicile près de Ramallah, puis emmené dans un véhicule militaire, a indiqué son épouse, Iman Shalash.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé qu'il était «soupçonné de promouvoir des attentats terroristes» et qu'il agissait pour le compte du Hamas, sans fournir de preuves ni davantage de précisions.
Son épouse a démenti l'accusation selon laquelle il travaillerait pour le Hamas.
Source: AFP
Maisons assiégées par des colons en Cisjordanie: l'ambassadeur américain en Israël dénonce un «acte de terreur»
L'ambassadeur américain en Israël, pourtant fervent défenseur de la colonisation en Cisjordanie, a dénoncé jeudi le siège de maisons palestiniennes par des colons comme un «acte de terreur».
«Les actions de ceux derrière cet acte de terreur horrible, visant à intimider et à harceler cette famille, sont répugnantes», a écrit Mike Huckabee sur X, estimant qu'"aucun prétexte ne justifiait ce comportement de voyou».
Source: AFP
Israël détruit la maison d'un Palestinien tué en Cisjordanie
L'armée israélienne a détruit mardi la maison d'un Palestinien tué lors d'affrontements meurtriers survenus en juillet dans le village de Tell, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources locales et l'armée à l'AFP.
Un colon israélien, un soldat et quatre Palestiniens, dont l'homme dont la maison a été démolie, ont été tués lors des affrontements qui avaient éclaté après qu'un groupe de colons avait pénétré le village de Tell, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.
«Vers 08h15, l'armée israélienne a fait exploser l'appartement où le martyr Farouq Ramadan vivait avec son épouse et leurs cinq filles», a dit le maire de Tell, Walid Zaidan. Selon lui, une trentaine de véhicules militaires israéliens et des équipes du génie sont entrés dans le village lundi soir, évacuant les habitants d'une trentaine de maisons situées autour du domicile de Farouq Ramadan avant sa démolition.
Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des ingénieurs de l'armée installer les dispositifs avant de faire exploser l'appartement où il vivait, au deuxième étage de l'immeuble. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué. Selon la station de radio militaire Galei Tsahal, la démolition a été effectuée dans un «délai sans précédent» - moins de deux semaines après les faits.
Source: AFP
Trump assure que sa relation avec Netanyahu est «très bonne» en dépit des désaccords sur Gaza
Donald Trump a assuré lundi que sa relation avec Benjamin Netanyahu restait «très bonne», après que ce dernier a rejeté la dernière feuille de route américaine pour Gaza.
Le Premier ministre israélien avait déjà exprimé des réticences sur ce texte censé lancer la deuxième étape du plan de paix.
L’armée israélienne «n’effectuera aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé», a déclaré Benjamin Netanyahu, qui tente de donner des gages à ses alliés d’extrême droite avant de délicates élections législatives en septembre.
Il a qualifié le président américain de «plus grand ami d’Israël à la Maison Blanche», tout en faisant comprendre qu’il était prêt à lui tenir tête: «Ils ont des idées, certaines nous conviennent et d’autres non, et nous savons défendre nos positions sur ces questions.»
Source: AFP
Netanyahu tente de sécuriser sa réélection au détriment d'un accord à Gaza
Confronté à un plan pour Gaza édicté par les Etats-Unis à l'approche d'élections susceptibles de mettre fin à sa longue carrière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dû choisir entre satisfaire son allié américain ou sa base électorale de droite.
Son arbitrage, le rejet public, au bout d'une semaine, de la feuille de route américaine pour ménager ses alliés d'extrême droite, risque au final de ne satisfaire personne. Elle constitue, selon des analystes, une victoire tactique et d'image pour le Hamas, qui a lui accepté le plan prévoyant son désarmement, sans jusque là lancer aucune mesure en ce sens.
Netanyahu, qui a bâti sa longue carrière politique sur des positions intransigeantes en matière de sécurité, avait dans un premier temps exprimé ses inquiétudes, mais avec modération, envers le plan, salué par Donald Trump comme un «jalon historique» vers la fin de la guerre à Gaza.
Mais suite à une levée de boucliers de l'extrême droite, il a finalement rejeté dimanche lors d'une réunion du cabinet cette feuille de route en 15 points, prévoyant à terme un retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza.
Netanyahu, qui a occupé plus longtemps que tout autre le poste de Premier ministre d'Israël et peine à s'assurer la confiance de l'extrême droite alors qu'il brigue un nouveau mandat lors des législatives du 27 octobre est par nature «un procrastinateur», estime Yossi Mekelberg, expert de la politique israélienne au groupe de réflexion londonien Chatham House. Son calcul est de rameuter les électeurs en se posant comme «le seul rempart capable d'arrêter le Hamas», ajoute-t-il.
Source: AFP