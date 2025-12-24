DE
Millions de dollars transférés
Israël affirme avoir tué un responsable «financier» du Hamas

Israël affirme avoir ciblé Abdel Hay Zaqout, un cadre financier du Hamas, tué le 13 décembre dans la bande de Gaza. Il aurait transféré des millions de dollars au groupe armé pour soutenir ses opérations.
Publié: il y a 16 minutes
Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le dimanche 7 décembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a identifié mercredi un responsable financier de la branche armée du Hamas tué il y a deux semaines dans une opération de ses forces dans la bande de Gaza.

Abdel Hay Zaqout avait été tué le 13 décembre par une frappe aérienne «alors qu'il se trouvait dans son véhicule aux côtés de Raëd Saad», durant «une opération conjointe de Tsahal et du Shin Bet», l'Agence de la sécurité intérieure israélienne, a indiqué mercredi le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee.

Alors que Raëd Saad est décrit par les autorités israéliennes comme «l'un des architectes» de l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, Abdel Hay Zaqout «appartenait au département financier de la branche armée» du Hamas, a précisé le communiqué publié sur X par Avichay Adraee.

Un responsable financier

«Au cours de l'année dernière, Zaqout était chargé de collecter et transférer des dizaines de millions de dollars à la branche armée du Hamas afin d'assurer la poursuite des combats contre» Israël, précise le texte. Le chef du Hamas pour la bande de Gaza, Khalil al-Hayya, avait confirmé le lendemain la mort du «commandant Raëd Saad» et de «ses compagnons».

Selon l'armée israélienne, Raëd Saad dirigeait le quartier général de la production d'armes de la branche militaire du Hamas et supervisait le «renforcement des capacités» du mouvement islamiste.

Depuis le 10 octobre une trêve précaire est observée dans la bande de Gaza, même si Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violations, après deux années d'une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien où plus de 70'000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé local, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Le 7 octobre 2023, l'attaque sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien avait entraîné la mort de plus de 1200 personnes côté israélien, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.


