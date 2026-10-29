Après de nombreux reports, Haïti annonce la tenues d'élection pour le 18 juillet 2026. Le pays, enfoncé dans la crise, espère enfin se doter d'un président et d'un Parlement.

Des élections annoncées en Haïti pour le 18 juillet 2027

Des élections annoncées en Haïti pour le 18 juillet 2027

AFP Agence France-Presse

Les autorités électorales haïtiennes ont annoncé la tenue d'élections présidentielle et législatives à l'été 2027, après un énième report, dans un pays ravagé par la violence des gangs. Le premier tour des différents scrutins doit se tenir le 18 juillet et le second tour le 4 octobre, selon le calendrier publié par le Conseil électoral provisoire (CEP).

Il s'agit de la troisième date retenue pour ces élections dans le pays le plus pauvre des Amériques. Début octobre, le CEP avait annoncé repousser sine die les scrutins initialement prévus pour la fin d'année 2026.

Aucune élection depuis 2016

L'Etat haïtien n'a plus connu d'élections depuis 2016 et son dernier président, assassiné en 2021, n'a pas été remplacé. Sur le site du CEP, 19 personnes se sont déjà enregistrées comme candidats à la présidence de la République, dont deux anciens présidents.

Haïti subit depuis longtemps une crise politique, économique et sécuritaire, mais la situation s'est largement détériorée ces dernières années, les gangs multipliant meurtres, enlèvements, viols ou recrutements d'enfants. Une Force de répression des gangs (FRG) soutenue par l'ONU est en cours de constitution pour assister les forces de police locales dépassées.