La Suisse devrait accueillir les négociations entre Kiev et Washington
L'Ukraine va mener prochainement des pourparlers en Suisse avec les Etats-Unis pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé samedi un haut responsable ukrainien.
«Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix», a indiqué sur Facebook Rustem Umerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.
Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation pour les pourparlers avec Washington et Moscou. «L'Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes», a-t-il ajouté.
Négociations à trois
Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociation avec les Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».
Selon ce décret, la délégation sera menée par le bras droit de Zelensky, le chef de la présidence Andriï Iermak, et comprendra entre autres Rustem Umerov, les chefs des services de sécurité et de renseignement et le chef d'état-major. Soit une délégation essentiellement militaire.
Source: AFP
Berne veut «faciliter» les discussions
L'Ukraine et les États-Unis veulent discuter en Suisse du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les discussions devraient avoir lieu «dans les prochains jours», a annoncé le chef du Conseil de sécurité ukrainien, Roustem Oumierov, sur les réseaux sociaux.
Samedi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a ni confirmé ni démenti ces informations. Mais la Suisse serait prête à accueillir ces discussions. Une porte-parole a déclaré à Blick: «La Suisse soutient toute initiative visant à instaurer une paix juste et durable en Ukraine.» Le DFAE est en contact avec toutes les parties et est «prêt à faciliter les discussions et les rencontres en Suisse».
Friedrich Merz et Donald Trump sont «d'accord sur les prochaines étapes» du plan sur l'Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président américain Donald Trump se sont «mis d'accord sur les prochaines étapes», lors d'un entretien au sujet du plan américain pour l'Ukraine, a annoncé vendredi le chancelier.
«Je viens de discuter du plan de paix pour l'Ukraine avec le président des Etats-Unis lors d'un entretien téléphonique fructueux et confidentiel», a déclaré Friedrich Merz dans une publication sur le réseau social X, précisant qu'ils s'étaient «mis d'accord sur les prochaines étapes». «Je vais maintenant en informer nos partenaires européens», a-t-il ajouté.
Source: AFP
«Rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine», martèle von der Leyen après un appel avec Zelensky
«Rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine», a martelé vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après un appel avec Volodymyr Zelensky.
Le président ukrainien a affirmé «avoir informé» la cheffe de l'exécutif européen et le président du Conseil Antonio Costa du plan de Trump visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe.
«En ce qui concerne les prochaines étapes, les dirigeants européens se réuniront demain en marge du G20, puis en Angola», où se tiendra un sommet Union européenne-Union africaine, a commenté Ursula von der Leyen sur X.
Trump juge que le 27 novembre est une date butoir «adéquate» pour que l'Ukraine accepte son plan
Donald Trump a estimé vendredi dans une interview que le jeudi 27 novembre, jour de la fête de Thanksgiving, était une date butoir «adéquate» pour un feu vert de l'Ukraine au plan américain de règlement du conflit.
«J'ai eu beaucoup de dates butoirs et quand les choses vont bien, la tendance est de repousser les dates butoirs. Mais jeudi est, nous pensons, un moment adéquat», a dit le président américain sur Fox News Radio.
Le plan américain pour l'Ukraine peut «servir de base à un règlement définitif» du conflit, selon Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a estimé vendredi que le plan proposé par les Etats-Unis pour l'Ukraine peut "servir de base à un règlement définitif" de la guerre, menaçant de conquérir plus de territoire si Kiev venait à le rejeter.
«Il peut servir de base à un règlement pacifique définitif, mais ce plan n'est pas discuté avec nous de manière concrète», a déclaré Poutine lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision.
Zelensky ne croit pas au plan de paix proposé par Trump et Poutine
L'Ukraine risque de perdre le soutien américain en raison du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a prévenu vendredi le président Volodymyr Zelensky. «L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile: la perte de dignité ou le risque de perdre un partenaire clé», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation.
Le président ukrainien s'est entretenu vendredi avec le vice-président américain JD Vance sur le plan américain, a indiqué une source à la présidence ukrainienne. «L'appel s'est achevé il y a environ une demi-heure», a indiqué cette source sous couvert d'anonymat à un groupe de journalistes dont l'AFP.
Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi qu'il proposerait des «alternatives» au plan des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec la Russie et considéré comme très favorable à Moscou, promettant de ne pas "trahir" les intérêts ukrainiens. «Je présenterai des arguments, je persuaderai, je proposerai des alternatives», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation, promettant qu'il ne «trahira» pas l'Ukraine.
Source: AFP
La Russie veut empêcher les sanctions américaines avec le plan sur l'Ukraine
La Russie cherche à empêcher l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre ses exportations de pétrole, avec l'annonce depuis Washington d'un plan pour l'Ukraine, a affirmé vendredi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.
«Aujourd'hui est le jour où les sanctions américaines contre le Russie doivent en principe entrer en vigueur. J'espère que nous ne verrons pas une décision de les reporter, car c'est exactement ce que la Russie souhaite», a-t-elle déclaré devant la presse à Bruxelles.
Source: AFP
Zelensky dit «travailler» sur le plan américain pour l'Ukraine mais insiste pour une paix «réelle et digne»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit vendredi «travailler» sur le plan américain pour mettre fin au conflit avec la Russie tout en insistant sur la nécessité d'assurer «une paix réelle et digne».
«Nous sommes en train de travailler sur le document préparé par la partie américaine. Ce plan doit assurer une paix réelle et digne», a insisté Zelensky dans un message sur X à l'issue d'une conversation téléphonique avec plusieurs dirigeants européens qui soutiennent Kiev.
Source: AFP
Merz, Macron, Starmer et Zelensky veulent préserver «les intérêts vitaux européens et ukrainiens»
Les dirigeants allemand, français et britannique ont acté vendredi lors d'un entretien téléphonique avec le président ukrainien vouloir «préserver à long terme les intérêts vitaux européens et ukrainiens», selon un communiqué de la chancellerie allemande.
Après la présentation d'un plan américain qui prévoit de nombreuses concessions ukrainiennes, Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont salué les «efforts américains» mais assuré Volodymyr Zelensky de «leur soutien total et inchangé sur le chemin vers une paix durable et juste».
Source: AFP
Le Kremlin pousse Zelensky à négocier «maintenant» pour ne pas perdre d'autres territoires
Le Kremlin a pressé vendredi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de négocier «maintenant», plutôt que de risquer la perte de nouveaux territoires, au lendemain de la publication surprise d'une proposition américaine de sortie du conflit avec la Russie.
«Il vaut mieux négocier et le faire maintenant que plus tard. L'espace pour prendre des décisions pour lui (le président Zelensky, NDLR) se réduit à mesure qu'il perd des territoires» face à l'offensive des forces russes, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP. Il a assuré que Moscou n'avait cependant pas reçu «officiellement» les détails de la proposition de Washington.
Source: AFP