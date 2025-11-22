12:31 heures

La Suisse devrait accueillir les négociations entre Kiev et Washington

L'Ukraine va mener prochainement des pourparlers en Suisse avec les Etats-Unis pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé samedi un haut responsable ukrainien.

Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump lors des funérailles du pape François à la basilique Saint-Pierre du Vatican, le 26 avril 2025. Photo: Office of the President of Ukrai

«Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix», a indiqué sur Facebook Rustem Umerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.

Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation pour les pourparlers avec Washington et Moscou. «L'Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes», a-t-il ajouté.

Négociations à trois

Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociation avec les Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».

Selon ce décret, la délégation sera menée par le bras droit de Zelensky, le chef de la présidence Andriï Iermak, et comprendra entre autres Rustem Umerov, les chefs des services de sécurité et de renseignement et le chef d'état-major. Soit une délégation essentiellement militaire.

Source: AFP