La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué une propriété Vladimir Poutine sans fournir la moindre preuve. Mais quelle est la résidence prétendument ciblée, et quels sont les autres domaines appartenant au chef du Kremlin? Petit tour d'horizon.

Les résidences de Vladimir Poutine, mélange de luxe et de sécurité

Les résidences de Vladimir Poutine, mélange de luxe et de sécurité

Daniel Macher

La Russie évoque un attentat contre son président Vladimir Poutine. L’Ukraine, elle, y voit un prétexte mensonger pour prolonger la guerre. Selon Moscou, la défense antiaérienne aurait «neutralisé» 91 drones ukrainiens au-dessus de Briansk, Smolensk et Novgorod. La cible aurait été la résidence présidentielle de Valdaï, située entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Une accusation immédiatement démentie par Kiev.

Mais à quoi ressemble cette résidence? Et quelle sont les autres propriétés du maître du Kremlin? Petit tour d'horizon.

La résidence de Novo-Ogaryovo

Le domicile de Vladimir Poutine se trouve à l’ouest de Moscou, dans le district d’Odinzovo, à quelques kilomètres de la capitale. Depuis 2000, sa résidence officielle se trouve à Novo-Ogaryovo, où il a également séjourné entre 2008 à 2012, lorsqu'il était devenu Premier ministre, la loi russe autorisant un ancien président à choisir un lieu de résidence permanent.

Le bâtiment principal a été construit au XIXᵉ siècle sur ordre du grand-duc Sergei Alexandrovitch, frère du tsar Alexandre III. Durant la période soviétique, on y recevait des délégations étrangères. En 2014, une gare privée y a été construite. Le site est strictement sécurisé par de nombreux points de contrôle et une multitude caméras. En 2021, Poutine a fait construire de nouveaux pavillons pour les invités, un hôpital, ainsi qu'un complexe sportif.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La résidence de Valdaï

La résidence Valdaï se trouve à environ 400 kilomètres de Moscou. Cette luxueuse propriété est dotée d’un SPA, d’un solarium, d’une vaste piscine, de salles de soins et même d’un cabinet dentaire. Poutine y vivrait avec sa compagne, l’ancienne gymnaste Alina Kabaïeva, et leurs enfants. Selon le média indépendant Proekt, l’architecture s’inspire du Palais d’hiver de Moscou, surnommé la «maison dorée». Après la fin de son mariage Lyudmila Otcheretnaja, Poutine aurait entrepris une rénovation intégrale du domaine pour y loge Alina Kabaïeva.

Cette dernière disposerait de «dames d’honneur» et occuperait un petit palais à part, à l'instar de la reine Marie-Antoinette au Trianon de Versailles. Le domaine comprend également une forêt, une aire de jeux pour les enfants, plusieurs pontons, des zones d’atterrissage pour hélicoptères et une gare privée sécurisée par les services nationaux de protection.

Résidence au cap Idokopas

Au cap Idokopas, près de Gelendjik, se trouve l’un des refuges les plus connus de Vladimir Poutine. Cet immense domaine 17'700 mètres carrés est doté d'infrastructures XXL: héliports, patinoire, chapelle, maisons d’hôtes, installations souterraines et même un arboretum.

Conçue dans un style italien, la résidence construite en 2005 est entourée de vastes jardins, de serres, d'un amphithéâtre, de plusieurs parkings, et de plages privées avec un accès direct à la mer Noire. A l’intérieur, marbre, fresques sophistiquées et technologies dernier cri sont omniprésents. Les dispositifs de sécurité rendent le domaine presque autosuffisant. Là aussi, une gare privée permet d'accéder facilement à la propriété.

Pourquoi chaque résidence dispose-t-elle de sa propre gare? Parce que Poutine voyage presque exclusivement en train, à bord d’un convoi spécialement conçu pour lui. Il évite les avions, trop visibles sur les radars. Par mesure de sécurité, son wagon blindé est tracté par trois locomotives. Vu de l’extérieur, rien ne le distingue d’un train ordinaire.