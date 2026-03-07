DE
Menaces de Trump
«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!»

L'Iran a confirmé le décès du Guide suprême Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis. Tandis que Téhéran riposte par des missiles contre Israël et des pays du Golfe, Donald Trump promet de poursuivre l'opération. Notre suivi des événements.
Publié: 05:45 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.

  • Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six. 

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 258 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.

  • Quelque 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.

  • Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé. 

  • Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient, alors que de nombreux pays ont entamé les évacuations de leurs ressortissants.

il y a 27 minutes

Trump déclare que «l'Iran va être très durement frappé aujourd'hui»

Le président Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis allaiten frapper l'Iran «très durement» et a menacé d'étendre les frappes à «des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles».

«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!», a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. «Sont désormais sérieusement envisagés pour une destruction totale et une mort certaine, en raison du mauvais comportement de l'Iran, des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles», a-t-il ajouté.

il y a 21 minutes

Des dizaines de morts dans des bombardements au Liban

Six personnes dont quatre enfants ont été tuées samedi dans une frappe israélienne sur l'est du Liban, distincte de l'opération commando menée dans la nuit dans cette région, a déclaré le ministère de la Santé libanais dans un communiqué.

«Un raid israélien mené à l'aube sur la localité de Chmestar, dans le district de Baalbek, a coûté la vie à six personnes, dont quatre enfants et une femme», a-t-il dit. Chmestar est située à 13 km de Nabi Chit, principale cible de l'opération héliportée menée par Israël, qui a fait 41 morts et 40 blessés.

Selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), une famille entière – les deux parents et leurs quatre enfants – qui avait fui les bombardements de Baalbek, a péri dans cette frappe.

La ville de Nabi Chit a été bombardée entre vendredi et samedi.
13:02 heures

La Jordanie accuse l'Iran d'avoir visé ses installations stratégiques

La Jordanie a accusé samedi l'Iran d'avoir directement visé des installations stratégiques dans le royaume, en tirant 119 missiles et drones dans la semaine qui a suivi les frappes américano-israéliennes ayant déclenché une guerre régionale.

Le porte-parole de l'armée jordanienne, le général de brigade Mustafa Hayari, a déclaré lors d'une conférence de presse que 108 des projectiles avaient été interceptés. «Ces missiles et drones visaient des installations vitales à l'intérieur de la Jordanie et ne faisaient pas que traverser simplement notre territoire», a-t-il indiqué.

12:51 heures

Des dizaines de drones et de missiles interceptés par les Emirats

Les Emirats arabes unis ont intercepté samedi 15 missiles et 119 drones, ont indiqué les autorités, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa deuxième semaine.

«Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis ont détecté aujourd'hui, samedi, 16 missiles balistiques, dont 15 ont été interceptés et détruits, tandis qu'un missile balistique est tombé dans la mer», a indiqué le ministère émirati de la Défense dans un communiqué publié sur X. «Les systèmes de défense aérienne ont également détecté 121 drones, dont 119 ont été interceptés, tandis que deux sont tombés sur le territoire», a-t-il ajouté. 

12:48 heures

Israël met en garde le Liban

Israël a sommé de nouveau samedi le Liban de «désarmer» le mouvement pro-iranien Hezbollah, sous peine de «mesures plus sévères», selon le ministre israélien de la Défense Israël Katz.

S'exprimant à la télévision et s'adressant au président libanais Joseph Aoun, le ministre Katz a lancé: «Vous vous êtes engagé à respecter l'accord et à désarmer le Hezbollah, mais cela n'est pas le cas».

11:33 heures

L'ONU appelle à des pourparlers entre le Liban et Israël

La coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a appelé samedi à des pourparlers entre le Liban et Israël pour mettre fin aux affrontements opposant l'armée israélienne au mouvement pro-iranien Hezbollah depuis lundi.

«Des pourparlers entre le Liban et Israël peuvent être l'élément décisif qui permettra aux générations futures d'éviter de revivre sans cesse le même cauchemar», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Si la situation est déjà grave, elle est vouée à s'aggraver encore. Trop de personnes risquent de souffrir. Les hostilités doivent cesser», a-t-elle ajouté.

11:00 heures

Sirènes d'alerte et explosions à Jérusalem

Des explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem après des sirènes d'alerte anti-aérienne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au moins trois explosions ont été entendues dans le ciel de Jérusalem. Six alertes anti-aériennes ont été lancées en Israël ces dernières 24 heures.

09:01 heures

Le président iranien «s'excuse» auprès de ses voisins

Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé samedi que ses voisins du Golfe ne seraient plus attaqués par l'Iran, sauf si des frappes étaient tirées depuis ces pays. «Le conseil de direction provisoire a décidé (vendredi) qu'il n'y aurait plus d'attaques sur les pays voisins, plus de missiles tirés, sauf si une attaque sur l'Iran provenait de ces pays», a-t-il déclaré dans un discours diffusé à la télévision d'Etat.

Plusieurs pays du Golfe abritent des bases militaires américaines. Les voisins de l'Iran ont été ciblés par des drones et missiles depuis le début du conflit le 28 février. L'Iran a affirmé ne viser que des intérêts ou bases américains, ce qu'ont contesté les pays visés. «Je m'excuse (...) auprès des pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran», a aussi déclaré le président iranien.

Treize personnes ont été tuées dans les pays du Golfe depuis le début de la guerre, dont une fillette de 11 ans touchée par des débris dans une zone résidentielle du Koweit.

08:37 heures

Emirates suspend tous ses vols au départ et vers Dubaï

L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi la reprise partielle de ses opérations, après une brève suspension plus tôt dans la matinée.

"Nous avons partiellement repris nos activités à compter d'aujourd'hui, 7 mars, avec certains vols opérés depuis l'aéroport international de Dubaï (DXB) et Dubaï World Central - Aéroport international Al Maktoum (DWC)", a indiqué l'aéroport de Dubaï dans un communiqué sur X.

«Nous vous prions instamment de ne pas vous rendre à l'aéroport, sauf si votre compagnie aérienne vous a contacté pour confirmer votre vol, car les horaires peuvent encore être modifiés», a déclaré l'aéroport à ses usagers, alors qu'un témoin a fait état auprès de l'AFP d'une forte explosion résultant d'une interception samedi matin au-dessus de l'aéroport.

Un peu plus tôt, Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé suspendre l'ensemble de ses vols au départ et à destination de Dubaï jusqu'à nouvel ordre.

08:33 heures

L'Iran dit avoir frappé un pétrolier dans le Golfe

L'Iran a affirmé samedi matin avoir visé un pétrolier dans le Golfe, au huitième jour de la guerre avec Israël et les Etats-Unis. «Ce matin, le pétrolier nommé Prima a été frappé par un drone explosif, après qu'il a ignoré des avertissements répétés de la part de l'armée des Gardiens de la Révolution concernant l'interdiction du trafic et l'insécurité du détroit d'Ormuz», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Tasnim.

08:32 heures

«Groupes séparatistes» visés par l'Iran au Kurdistan irakien

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir visé «trois sites de groupes séparatistes» dans la région du Kurdistan irakien, selon un communiqué relayé par l'agence de presse Tasnim.

