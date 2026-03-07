Des dizaines de morts dans des bombardements au Liban

Six personnes dont quatre enfants ont été tuées samedi dans une frappe israélienne sur l'est du Liban, distincte de l'opération commando menée dans la nuit dans cette région, a déclaré le ministère de la Santé libanais dans un communiqué.

«Un raid israélien mené à l'aube sur la localité de Chmestar, dans le district de Baalbek, a coûté la vie à six personnes, dont quatre enfants et une femme», a-t-il dit. Chmestar est située à 13 km de Nabi Chit, principale cible de l'opération héliportée menée par Israël, qui a fait 41 morts et 40 blessés.

Selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), une famille entière – les deux parents et leurs quatre enfants – qui avait fui les bombardements de Baalbek, a péri dans cette frappe.

Source: AFP