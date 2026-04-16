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Restitution d'uranium enrichi
Trump affirme être «très proche» d'un accord avec l'Iran

Donald Trump affirme que les États-Unis sont «très proches» d’un accord avec l’Iran sur le nucléaire. Washington exige la restitution d’uranium enrichi. Le président évoque même un déplacement au Pakistan en cas de signature.
Publié: 21:47 heures
Trump évoque un accord imminent avec l’Iran.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis et l'Iran étaient «très proches» d'un accord et qu'il envisagerait de se rendre au Pakistan en cas de signature d'un accord. «Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire», a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison Blanche, utilisant le terme qu'il emploie pour désigner les stocks d'uranium enrichi, qui est l'une des exigences majeures des Etats-Unis pour parvenir à un accord. «Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord», a-t-il ajouté.

«Nous devions nous assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire (...) Ils ont pleinement accepté cela. Ils ont accepté presque tout, alors peut-être que s'ils parviennent à s'asseoir à la table des négociations, cela fera une différence», a poursuivi le dirigeant républicain.

Interrogé pour savoir s'il se rendrait au Pakistan en cas d'accord, Donald Trump a répondu: «Le Pakistan a été formidable. Je pourrais y aller, oui. Si l'accord est signé à Islamabad, je pourrais y aller». Le Pakistan est le principal pays médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis et avait accueilli le weekend dernier à Islamabad de premiers pourparlers directs, en présence du vice-président JD Vance, qui avaient débouché sur un échec. Alors que le conflit a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et secoue l'économie mondiale, le monde espère désormais une prolongation du cessez-le-feu de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril.

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