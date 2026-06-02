Nouvelle session de pourparlers directs entre Israël et le Liban
Les ambassadeurs d'Israël et du Liban ont été reçus mardi au département d'Etat pour une nouvelle session de pourparlers directs, alors qu'Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs après que Donald Trump a affirmé avoir reçu l'engagement d'un apaisement de la part des deux camps.
Cette quatrième rencontre entre les représentants des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, a lieu au département d'Etat et doit durer deux jours.
Elle réunit les représentants israélien Yechiel Leiter et libanais Nada Hamadeh Moawad, ainsi que Daniel Holler, un haut conseiller du secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui ne participe pas à cette session.
Source: ATS
Swiss reporte (encore) la reprise de ses vols vers Tel-Aviv
a compagnie aérienne Swiss ne reprendra ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv qu'à partir du 1er août. Elle invoque des raisons opérationnelles pour justifier cette décision. Le groupe Lufthansa reprendra ses vols vers Tel-Aviv dès le mois de juin, a annoncé Swiss mardi. Une reprise qui s'accompagnera dans un premier temps d'une offre réduite seulement.
Dans le cadre de cette reprise progressive, Swiss reprendra la liaison entre Zurich et Tel Aviv à partir du 1er août prochain pour des raisons opérationnelles. Mi-mai, Swiss avait annoncé prévoir la reprise des vols à destination et en provenance de Tel Aviv à partir du 1er juillet.
Selon le communiqué, les passagers dont les vols sont annulés en raison de cet ajustement peuvent modifier gratuitement leur réservation pour une date ultérieure ou se faire rembourser l'intégralité du prix du billet.
Swiss continue de suivre de près l'évolution de la situation au Proche-Orient et entretient à cet effet des échanges réguliers avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu'avec ses partenaires au sein du groupe Lufthansa. La situation tendue au Proche-Orient a été à l'origine de plusieurs modifications de l'horaire des vols depuis le début de l'année.
Israël dit avoir le feu vert des USA pour frapper Beyrouth en cas d'attaque du Hezbollah
Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a affirmé mardi que son pays avait obtenu l'aval des Etats-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque du groupe pro-iranien sur son sol, selon un communiqué de son bureau.
«Le Premier ministre et moi-même avons mené, avec l'armée israélienne, une démarche visant à établir une équation selon laquelle le sort de Dahiyeh (la banlieue sud, ndlr) à Beyrouth serait lié à celui des localités du nord d'Israël. Si les localités israéliennes continuent d'être attaquées, nous évacuerons et frapperons le quartier chiite de Dahiyeh à Beyrouth, bastion du Hezbollah», a dit Israël Katz.
«Les Etats-Unis ont validé ce principe et l'ont communiqué au gouvernement libanais ainsi qu'à toutes les parties concernées (...) Soit les tirs contre les localités cessent, soit, s'ils se poursuivent, nous frapperons Dahiyeh à Beyrouth», a poursuivi le ministre.
Source: AFP
Quatre morts et 127 blessés dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes lundi sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont tué quatre personnes et blessé 127 autres, dont 39 membres du personnel d'un hôpital, a annoncé mardi le ministère libanais de la Santé.
Les frappes ont gravement endommagé l'hôpital Jabal Amel, l'un des principaux établissements de la ville, a indiqué le ministère dans un communiqué. «Quatre médecins, 27 infirmiers et huit membres du personnel ont été blessés, dont quatre sont aux soins intensifs dans un état critique», a-t-il précisé.
Source: AFP
Une frappe israélienne tuent un père et ses deux enfants dans le sud-Liban
Un média d'Etat libanais a annoncé mardi qu'une frappe israélienne avait tué la veille un homme et ses deux enfants qui circulaient en voiture dans le sud du Liban. «Un dentiste du village de Qlayaa (...) a été tué avec son fils et sa fille» lorsqu'un drone israélien «a pris pour cible leur voiture» sur une route dans le sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Le village chrétien de Qlayaa, frontalier d'Israël, est pris sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah pro-iranien mais une partie de ses habitants ont choisi de rester malgré la progression de l'armée israélienne. «L'homme et ses deux enfants étaient allés à l'université le matin pour passer des examens, et sur le chemin du retour, le drone israélien a frappé leur voiture», a indiqué à l'AFP le père Antonios Farah, curé de leur paroisse.
«Nous sommes dévastés et ne comprenons pas pourquoi cet homme a été visé avec ses enfants», a ajouté le prêtre. «C'est un dentiste et ses enfants sont des étudiants à l'université», a-t-il souligné, indiquant qu'une Bible et un livre de prières avaient été retrouvés dans la voiture calcinée. Des frappes israéliennes avaient visé lundi des dizaines de localités dans le sud du Liban, selon l'Ani.
Source. AFP
L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville libanaise de Nabatiyé
L'armée israélienne a appelé mardi la population libanaise à évacuer la ville de Nabatiyé, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
«Le Hezbollah ayant violé l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne est contrainte d'intervenir», a affirmé Avichay Adraee, un porte-parole militaire arabophone, incitant les habitants de cette localité du sud du Liban à quitter leurs domiciles.
Les frappes israéliennes dans le sud du Liban sont quasi-quotidiennes malgré la trêve théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, l'armée accusant le Hezbollah de violer le cessez-le-feu.
Source: AFP
Le président du Parlement libanais garantit le respect de la trêve par le Hezbollah
Le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui joue un rôle d'intermédiaire entre le Hezbollah et les Etats-Unis, garantira l'adhésion de la formation pro-iranienne à un «cessez-le-feu global» avec Israël, a déclaré mardi son conseiller à l'AFP.
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir qu'Israël lui avait promis de ne pas frapper la banlieue sud de Beyrouth et que le Hezbollah allait en contrepartie «cesser totalement le feu». Les deux parties n'ont pas confirmé.
«La principale demande du président Berri est un cessez-le-feu global. Si un accord de cessez-le-feu global est obtenu, il en garantit le respect par le Hezbollah», a déclaré son conseiller Ali Hamdan à l'AFP. Nabih Berri est le chef du mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah qui n'entretient pas de contacts directs avec les Etats-Unis.
Son conseiller a précisé que «le cessez-le-feu global signifie l'arrêt des frappes aériennes, depuis la terre ou depuis la mer, et qu'il n'y ait pas de dynamitages ou de démolition"»dans le sud du Liban, où Israël est accusé de raser des localités entières.
Source: AFP
Un responsable militaire iranien juge la reprise de la guerre «inévitable»
Une reprise de la guerre contre les Etats-Unis est «inévitable», a estimé mardi un haut responsable militaire iranien, au moment où les discussions entre Téhéran et Washington pour mettre fin durablement aux hostilités au Moyen-Orient semblent piétiner.
«Les Etats-Unis exigent notre capitulation totale et la nation iranienne ne capitulera jamais», a déclaré un adjoint du commandement interarmée Khatam al-Anbiya, Mohammad Jafar Assadi.
«Sans capitulation, la guerre est inévitable. Donc nous attendons et la guerre ne nous fait pas peur», a ajouté Jafar Assadi, selon des propos rapportés par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Pour Paris, «rien ne peut justifier» une occupation prolongée d'Israël au Liban
«Rien ne peut justifier» la poursuite des opérations militaires et une occupation prolongée d'Israël au Liban, a estimé mardi le chef de la diplomatie française, alors qu'Israël et le Hezbollah ont poursuivi leurs affrontements dans la nuit malgré l'annonce par Donald Trump d'un accord.
«Il est hors de question que le Liban soit en quelque sorte une victime expiatoire d'un accord qui peine à se conclure entre l'Iran et les Etats-Unis», a en outre souligné Jean-Noël Barrot sur France TV, qui dit s'être entretenu lundi soir avec son homologue américain Marco Rubio.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté tôt mardi deux projectiles en provenance du Liban
L'armée israélienne a annoncé l'interception tôt mardi de deux projectiles venus du Liban, après que Donald Trump a assuré que le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël allaient cesser leurs affrontements.
«A la suite des sirènes qui ont retenti à 01h35 (22h35 GMT) dans plusieurs zones du nord d'Israël, l'armée de l'air israélienne a intercepté deux projectiles qui ont pénétré sur le territoire israélien depuis le Liban», a écrit l'armée sur Telegram.
L'armée israélienne a aussi annoncé dans le même message qu'une «cible aérienne suspecte» avait été identifiée peu après et était tombée du côté israélien de la frontière avec le Liban, sans faire de blessé.
Source: AFP
Le Hezbollah revendique des attaques contre l'armée israélienne dans le sud du Liban
Le Hezbollah a revendiqué des attaques lundi soir contre des cibles israéliennes dans le sud du Liban, tandis que l'agence officielle libanaise Ani y a signalé des frappes israéliennes, après que Donald Trump a assuré que les deux parties allaient cesser leurs affrontements.
L'Agence nationale d'information a rapporté que des frappes israéliennes avaient ciblé les villages de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater and Mansouri, dans le sud du Liban, et qu'une «très violente détonation» avait été entendue à Debbine.
Source: AFP
Trump exhorte Israël et le Hezbollah à arrêter de se battre «pour toujours»
Donald Trump a exhorté lundi Israël et le Hezbollah à arrêter de se battre «pour toujours» après que le président américain a assuré que les deux parties lui avaient promis un apaisement.
Il a déclaré sur son réseau Truth Social que le Hezbollah avait «accepté d'arrêter de tirer sur Israël et ses soldats. De même, Israël a accepté de cesser de tirer sur eux. Voyons combien de temps cela durera – espérons que ce soit pour TOUJOURS!»
Source: AFP
L'ambassade du Liban confirme une «cessation mutuelle des attaques»
L'ambassade du Liban aux Etats-Unis a déclaré lundi que le Hezbollah avait accepté une proposition américaine de «cessation mutuelle des attaques» avec Israël, qui avait menacé plus tôt de frapper la banlieue sud de Beyrouth à la veille de négociations israélo-libanaises.
«Les autorités libanaises ont reçu la confirmation de l'acceptation par le Hezbollah de la proposition américaine prévoyant une cessation mutuelle des attaques», indique un communiqué de l'ambassade diffusé par le bureau de la présidence libanaise.
«Dans le cadre de l'arrangement proposé, les frappes israéliennes sur Dahiyeh (la banlieue sud de Beyrouth) cesseraient en échange de l'engagement du Hezbollah à s'abstenir de lancer des attaques contre Israël, le cadre du cessez-le-feu devant être élargi pour couvrir l'ensemble du territoire libanais».
Source: AFP