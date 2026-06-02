Swiss reporte (encore) la reprise de ses vols vers Tel-Aviv

a compagnie aérienne Swiss ne reprendra ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv qu'à partir du 1er août. Elle invoque des raisons opérationnelles pour justifier cette décision. Le groupe Lufthansa reprendra ses vols vers Tel-Aviv dès le mois de juin, a annoncé Swiss mardi. Une reprise qui s'accompagnera dans un premier temps d'une offre réduite seulement.

Dans le cadre de cette reprise progressive, Swiss reprendra la liaison entre Zurich et Tel Aviv à partir du 1er août prochain pour des raisons opérationnelles. Mi-mai, Swiss avait annoncé prévoir la reprise des vols à destination et en provenance de Tel Aviv à partir du 1er juillet.

Selon le communiqué, les passagers dont les vols sont annulés en raison de cet ajustement peuvent modifier gratuitement leur réservation pour une date ultérieure ou se faire rembourser l'intégralité du prix du billet.

Swiss continue de suivre de près l'évolution de la situation au Proche-Orient et entretient à cet effet des échanges réguliers avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu'avec ses partenaires au sein du groupe Lufthansa. La situation tendue au Proche-Orient a été à l'origine de plusieurs modifications de l'horaire des vols depuis le début de l'année.