DE
FR

Portée par les guerres
Record historique pour l'industrie mondiale de l'armement en 2024

Les ventes des 100 principaux fabricants d’armes ont atteint 679 milliards de dollars en 2024 (+5,9%), tirées par la demande liée aux guerres en Ukraine et à Gaza. Malgré retards et pénuries, les Etats-Unis et l'Europe dominent encore le marché.
Publié: il y a 16 minutes
Le premier fournisseur d'armes est l'Americain Lockheed Martin. Il est notamment à l'origine d l'avion F-35 Lightning II.
Photo: Geert Vanden Wijngaert
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Attisées par les conflits en Ukraine et à Gaza, les ventes des 100 plus grands fabricants d'armes au monde ont atteint un nouveau record en 2024, selon un rapport publié lundi. Et ce, malgré des problèmes de production qui entravent les livraisons.

Sur l'année, les ventes se sont élevées à 679 milliards de dollars (546 milliards de francs), en hausse de 5,9% sur un an, rapporte l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Au cours de la dernière décennie, entre 2015 et 2024, les revenus des 100 plus grands fournisseurs ont augmenté de 26%.

«L'année dernière, les revenus mondiaux des fournisseurs d'armes ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré par le SIPRI, les producteurs ayant capitalisé sur une forte demande», a déclaré Lorenzo Scarazzato, du programme «dépenses militaires et production d'armes» de l'institut, dans un communiqué.

A lire aussi
Dans le pire des cas, l'Ukraine est perdue avant Noël
Trump lance un ultimatum
Dans le pire des cas, l'Ukraine est perdue avant Noël
La Suisse investit dans un nouveau système pour détecter les mini-drones
Renforcer la défense
La Suisse s'arme d'un nouveau système pour détecter les mini-drones

Jade Guiberteau Ricard, du même programme, a expliqué à l'AFP que «c'est principalement dû à l'Europe», bien que «toutes les régions aient augmenté, sauf l'Asie et l'Océanie». Selon elle, la hausse de la demande en Europe est liée à la guerre en Ukraine et «à la perception de la menace de la Russie par les Etats européens».

La majorité est américaine

Cette évolution tient d'une part aux besoins de l'Ukraine elle-même et d'autre part à ceux des pays qui lui ont envoyé du matériel et doivent reconstituer leurs stocks. Dans plusieurs pays européens, «nous avons vu de nombreux plans de modernisation en cours qui représenteront une nouvelle source de demande», a ajouté Jade Guiberteau Ricard.

Trente-neuf des 100 principaux fournisseurs d'armes sont américains, parmi eux les trois premiers: Lockheed Martin, RTX (anciennement Raytheon Technologies) et Northrop Grumman. L'ensemble des fabricants américains a enregistré un chiffre d'affaires combiné en hausse de 3,8%, à 334 milliards de dollars, soit près de la moitié du total mondial.

Cependant, des dépassements de budget et des retards affectent plusieurs programmes clés aux Etats-Unis, comme le chasseur F-35 et le sous-marin de classe Columbia. En Europe, le chiffre d'affaires agrégé des 26 plus grandes sociétés d'armement a augmenté de 13%, à 151 milliards de dollars. Mais les fabricants d'armes européens rencontrent également des difficultés pour répondre à la demande accrue, avec un approvisionnement en matériaux plus difficile.

Deux fabricants d'armes russes figurent également parmi les 100 principaux fournisseurs. Rostec et United Shipbuilding Corporation ont vu leurs revenus combinés augmenter de 23%, à 31,2 milliards de dollars, malgré un manque de composants dû aux sanctions internationales, la demande intérieure compensant largement la baisse des exportations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus