DE
FR

Poutine menace l'Ukraine dans une interview
«Kiev doit quitter le Donbass, sinon nous le prendrons par la force»

L'Ukraine fait face à une situation critique dans sa guerre contre la Russie. Dans une interview, le président Poutine a menacé de prendre le Donbass par la force si Kiev ne se retirait pas, tout rejetant un retour au G7.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/6
Dans une nouvelle interview accordée à la chaîne de télévision indienne India Today, Vladimir Poutine a évoqué la guerre en Ukraine.
Photo: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
sda-logo.jpeg
Janine Enderli et ATS Agence télégraphique suisse

L'Ukraine traverse une phase difficile dans la guerre contre la Russie. Les troupes sur le front sont de plus en plus sous pression et Moscou progresse dans le Donbass, selon des rapports concordants. Le Kremlin affirme même avoir pris la ville disputée de Pokrovsk. Kiev dément ces déclarations. La situation sur place reste difficile à vérifier de manière indépendante.

Dans une nouvelle interview accordée à la chaîne indienne India Today, diffusée jeudi soir (heure locale), le président russe Vladimir Poutine a formulé trois déclarations marquantes.

1

«Prendre le Donbass par la force»

Dans l’entretien, Poutine menace une nouvelle fois l'Ukraine de s'emparer militairement de l'ensemble du Donbass et de la «Nouvelle Russie» si les troupes ukrainiennes ne s'en retirent pas. «Kiev doit quitter le Donbass, sinon nous le prendrons par la force», déclare-t-il, selon l’agence Tass.

A lire aussi
De nombreux Européens jugent possible une guerre avec la Russie
Selon un sondage français
De nombreux Européens jugent possible une guerre avec la Russie
La Russie dispose plus de véhicules blindés qu'avant le début de la guerre en Ukraine
Comment est-ce possible?
La Russie dispose de plus de véhicules blindés qu'avant la guerre en Ukraine

Dans le discours moscovite, la «Nouvelle Russie» désigne historiquement le sud de l'Ukraine – les régions de Zaporijjia et Kherson, que la Russie considère déjà comme siennes, mais aussi la région d’Odessa. Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, Vladimir Poutine réaffirme sa revendication sur ces territoires et insiste sur le fait que ces objectifs ne changeront pas.

2

Négociations de paix avec les Etats-Unis

Vladimir Poutine évoque également dans l'interview le plan de paix pour l’Ukraine, qui comptait à l'origine 28 points. Ce plan s'appuie sur les accords conclus lors de la rencontre en Alaska, rappelle Vladimir Poutine. Il y a rencontré Donald Trump en août 2025.

A lire aussi
L'inflexible Poutine a 5 faiblesses qui lui font mal
Pas d'accord avec Witkoff
Poutine refuse tout compromis, il a pourtant 5 points faibles de taille
«Si l'Europe veut nous faire la guerre, nous sommes prêts dès maintenant»
Poutine met en garde
«Si l'Europe veut nous faire la guerre, nous sommes prêts!»

Entre-temps, le plan a été renégocié – ce qui mécontente Moscou. «Pendant les discussions avec Steve Witkoff (ndlr: envoyé spécial américain), j’ai dû reprendre presque chaque point. C’est pour cela que la rencontre a duré aussi longtemps.» Malgré cela, Vladimir Poutine qualifie l'entretien avec Steve Witkoff d'«utile», tout en soulignant que «faire converger deux parties en conflit n’est pas une tâche facile».

3

Pas d'intention de revenir au G7

Selon Vladimir Poutine, la Russie n'envisage pas un retour au G7 (groupe des grandes puissances industrielles). «La part du G7 dans l’économie mondiale diminue depuis des années», affirme-t-il, selon l'agence publique Tass. Il dit ne pas comprendre pourquoi on les appelle les «sept grands». «En quoi sont-ils grands?»

La Russie, puissance nucléaire, avait été admise dans le groupe en 1998, non pas en raison de la taille de son économie, mais pour son poids politique. Elle en a été exclue après l'annexion de la Crimée en 2014. Le plan de paix américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine prévoit toutefois d’inviter Moscou et de rétablir le format du G8.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus