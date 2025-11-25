Israël accuse le Jihad islamique de violer le cessez-le-feu pour son retard à rendre un corps d'otage à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé mardi le Jihad islamique de violer le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en tardant à remettre aux autorités le corps d'un otage du 7-Octobre que ce groupe avait annoncé avoir localisé lundi.

Photo: keystone-sda.ch

«A la lumière de l'annonce du Jihad islamique concernant la localisation des restes d'un otage décédé, Israël considère comme grave le retard dans sa remise immédiate. Il s'agit d'une nouvelle violation de l'accord» de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre dans le territoire palestinien, indique un communiqué du bureau du Premier ministre.

Une source au sein du Jihad islamique, ayant requis l'anonymat, a confirmé que le corps appartenait à l'un des trois derniers otages morts encore détenus par les groupes armés dans le territoire.

Un accord fragile

Au début du cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis entre Israël et le Hamas, les groupes armés détenaient 20 otages vivants et 28 dépouilles de personnes prises en otage alors qu'elles étaient déjà décédées ou mortes durant leur captivité.

Le Hamas a depuis libéré l'ensemble des otages vivants et remis – plus tard que prévu – les dépouilles de 25 otages morts, conformément aux termes du cessez-le-feu. Il a justifié ces retards par la difficulté à retrouver des corps de personnes décédées sous les décombres laissés par les bombardements israéliens, en l'absence aussi du manque d'engins de déblaiement.

Depuis près d'une semaine, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de ne pas respecter la fragile trêve. De nombreux détails sont restés en suspens après la signature de cessez-le-feu, en particulier concernant le calendrier de la mise en oeuvre des différentes étapes et le déroulé de ces dernières.

Source: AFP