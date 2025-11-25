Le corps de l'otage rendu aujourd'hui
Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont annoncé mardi qu'elles allaient rendre le corps d'un 26e otage mort retenu dans la bande de Gaza à 14h GMT, après qu'Israël a dénoncé leur retard à le faire.
«Les Brigades al-Quds et les Brigades al-Qassam remettront le corps d'un des captifs israéliens, retrouvé au centre de la bande de Gaza», détaille un communiqué conjoint des deux organisations. Peu avant, Israël avait accusé le Jihad islamique de violer le fragile cessez-le-feu à Gaza, en tardant à remettre aux autorités un corps que le groupe avait annoncé avoir localisé lundi.
Source: AFP
Israël accuse le Jihad islamique de violer le cessez-le-feu pour son retard à rendre un corps d'otage à Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé mardi le Jihad islamique de violer le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en tardant à remettre aux autorités le corps d'un otage du 7-Octobre que ce groupe avait annoncé avoir localisé lundi.
«A la lumière de l'annonce du Jihad islamique concernant la localisation des restes d'un otage décédé, Israël considère comme grave le retard dans sa remise immédiate. Il s'agit d'une nouvelle violation de l'accord» de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre dans le territoire palestinien, indique un communiqué du bureau du Premier ministre.
Une source au sein du Jihad islamique, ayant requis l'anonymat, a confirmé que le corps appartenait à l'un des trois derniers otages morts encore détenus par les groupes armés dans le territoire.
Un accord fragile
Au début du cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis entre Israël et le Hamas, les groupes armés détenaient 20 otages vivants et 28 dépouilles de personnes prises en otage alors qu'elles étaient déjà décédées ou mortes durant leur captivité.
Le Hamas a depuis libéré l'ensemble des otages vivants et remis – plus tard que prévu – les dépouilles de 25 otages morts, conformément aux termes du cessez-le-feu. Il a justifié ces retards par la difficulté à retrouver des corps de personnes décédées sous les décombres laissés par les bombardements israéliens, en l'absence aussi du manque d'engins de déblaiement.
Depuis près d'une semaine, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de ne pas respecter la fragile trêve. De nombreux détails sont restés en suspens après la signature de cessez-le-feu, en particulier concernant le calendrier de la mise en oeuvre des différentes étapes et le déroulé de ces dernières.
Source: AFP
Israël dit avoir tué un Palestinien auteur d'une attaque en Cisjordanie
L'armée israélienne a annoncé lundi soir avoir tué un Palestinien auteur, selon elle, d'une attaque dans laquelle deux soldats israéliens avaient trouvé la mort l'an dernier à Naplouse, en Cisjordanie occupée.
Les forces israéliennes «ont éliminé le terroriste Ala Raouf Shetiyya il y a peu. Le terroriste avait mené une attaque à la voiture-bélier à l'entrée de Naplouse le 29 mai 2024, dans laquelle deux soldats du 90e bataillon avaient été tués», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Elle a précisé avoir ouvert le feu contre un immeuble dans lequel le Palestinien «s'était barricadé et était armé», et avoir arrêté plusieurs de ses «collaborateurs» présumés.
Source: AFP
7-Octobre: des généraux israéliens limogés de l'armée
L'armée israélienne a annoncé exclure de ses rangs trois généraux qui occupaient des postes clés le 7 octobre 2023, dans le cadre de sanctions contre une douzaine de haut gradés pour leur échec à empêcher l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue Israël.
Ces mesures, prises par le chef d'état-major Eyal Zamir, ont provoqué un regain de tension avec le ministre de la Défense, Israël Katz, qui a annoncé lundi avoir demandé un «examen approfondi» du rapport militaire ayant servi de base aux sanctions.
Le limogeage de trois généraux de division survient alors que le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, refuse de céder aux appels de l'opinion publique et de l'opposition à former une commission d'enquête nationale, à même d'établir les responsabilités dans la tragédie du 7-Octobre. Pour Netanyahu, les fautes de la direction politique ne pourront être examinées qu'après la fin de la guerre que l'attaque sans précédent du Hamas dans le sud israélien a déclenchée dans la bande de Gaza.
Sur décision du lieutenant-général Zamir, Aaron Haliva, à l'époque chef des renseignements militaires, Oded Basyuk, alors chef des opérations, et Yaron Finkelman, qui commandait depuis peu en octobre 2023 la région militaire sud d'Israël, vont être déchargés «du cadre de réserve et ne feront plus partie» de l'armée, a indiqué un communiqué militaire dimanche soir.
Le général Haliva a été le premier responsable militaire à démissionner, en septembre 2024, en invoquant sa responsabilité dans le fiasco sécuritaire du 7-Octobre, suivi du général Finkelman, pour les mêmes motifs. Quant au général Basyuk, il a pris sa retraite après la guerre de 12 jours lancée par Israël contre l'Iran en juin. Tous trois restaient à la disposition de l'armée.
Source: AFP
La Défense civile fait état de 3 morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état lundi de trois personnes tuées dans des frappes israéliennes sur ce territoire palestinien alors que le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de violer la trêve, faisant craindre pour la poursuite du plan de paix. «Trois martyrs ont été pris en charge après avoir été tués par les tirs israéliens», a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de cet organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.
«Deux d'entre eux ont été tués par une frappe de drone israélien dans la ville de Bani Souhaila, à l'est de Khan Younès, et un autre par un obus de char dans le quartier d'al-Touffah, dans la ville de Gaza», a-t-il précisé.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré que trois «terroristes» avaient franchi la ligne jaune à deux reprises lundi dans la région de Khan Younès (sud) et que ses forces les avaient «frappés» alors qu'ils «s'approchaient des troupes».
Plus tard mercredi, l'armée a indiqué à l'AFP ne pas avoir connaissance de tir d'obus tout en soulignant que des «terroristes» avaient également marché vers ses troupes au nord du territoire palestinien et que les soldats avaient «ouvert le feu» sur ces hommes après qu'ils ont franchi leur ligne de position. L'hôpital Nasser, à Khan Younès, a confirmé avoir reçu deux morts et trois blessés, dont l'un a été décrit comme étant dans un état critique.
Source: AFP
L'organisation humanitaire GHF dit avoir terminé sa mission à Gaza
L'organisation humanitaire GHF, soutenue par Israël et les Etats-Unis et vivement critiquée par l'ONU, a annoncé lundi avoir terminé sa mission à Gaza après avoir fourni des dizaines de millions de repas gratuits, selon un communiqué.
«La Gaza Humanitarian Foundation (GHF) a annoncé aujourd'hui la fin réussie de sa mission d'urgence à Gaza après avoir distribué plus de 187 millions de repas gratuits directement aux civils dans le cadre d'une opération humanitaire record qui a permis de garantir que l'aide alimentaire parvienne aux familles palestiniennes en toute sécurité et sans détournement par le Hamas ou d'autres entités», a-t-elle indiqué dans un communiqué.
La Défense civile annonce un nouveau bilan de 7 morts après des frappes israéliennes
La Défense civile de Gaza a annoncé samedi un nouveau bilan de sept morts dans des frappes israéliennes sur le centre et le nord du territoire palestinien, où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement depuis le milieu de semaine de violer la fragile trêve.
Le porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, Mahmoud Bassal, a fait état de trois personnes tuées à Gaza-ville (nord), trois à Deir al-Balah (centre) et un mort dans la région de Nousseirat (centre).
L'armée israélienne a presque simultanément publié un communiqué affirmant avoir tué samedi un «terroriste armé» dans le sud du territoire palestinien, qui avait, selon elle, tiré en direction de ses soldats et franchi une ligne marquant ses positions.
Source: AFP
La Défense civile annonce un nouveau bilan d'au moins 21 morts après des frappes israéliennes
La Défense civile de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé samedi à l'AFP un nouveau bilan de 21 morts dans des frappes israéliennes à travers le territoire palestinien, où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer la fragile trêve.
L'armée israélienne a de son côté affirmé avoir «commencé à frapper des cibles terroristes du Hamas dans la bande de Gaza», en réponse selon elle à l'attaque d'un «terroriste armé» contre ses soldats dans le sud du territoire, qu'elle a dit avoir tué.
Source: AFP
Le médiateur qatari dénonce une «escalade dangereuse» menaçant la trêve
Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a condamné jeudi les dernières frappes israéliennes à Gaza, affirmant qu'elles menaçaient la trêve fragile dans le territoire meurtri par deux années de guerre.
Le pays du Golfe «condamne fermement les attaques brutales menées par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza (...) et les considère comme une escalade dangereuse qui menace de compromettre l'accord de cessez-le-feu», a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
Des frappes israéliennes ont tué plusieurs personnes à Gaza
Quatre personnes, dont une fillette âgée d'un an, ont été tuées dans des frappes israéliennes jeudi dans le sud de la bande de Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent dans la matinée, selon les autorités locales.
Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu depuis mercredi après que l'armée a dénoncé des tirs «en direction de la zone où [ses] soldats opèrent à Khan Younès», dans le sud du territoire. Les autorités locales de Gaza, contrôlées par le Hamas, avaient rapporté 27 morts dans les frappes israéliennes mercredi.
Journée meurtrière
La Défense civile de la bande de Gaza, organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité du Hamas, a dit avoir pris en charge «trois martyrs et quinze blessés» après un bombardement israélien sur une habitation dans la zone de Bani Souhaila, à l'est de Khan Younès vers 4h.
Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe visant à «démanteler des infrastructures terroristes». L'hôpital Nasser de Khan Younès a confirmé le bilan de la Défense civile, précisant que les morts étaient tous de la même famille et que figuraient parmi eux une fillette d'un an.
Une autre personne a été tuée à l'est de Khan Younès dans une frappe de drone, selon les services d'urgence du ministère de la Santé de Gaza et l'hôpital Nasser. Selon une source au ministère de l'Intérieur de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, les frappes aériennes ont cessé depuis 5h, mais des tirs d'artillerie israéliens se poursuivent dans la zone de Khan Younès.
Mercredi a été l'une des journées les plus meurtrières à Gaza depuis le 10 octobre et l'entrée en vigueur de la trêve à laquelle ont poussé les Etats-Unis après plus de deux ans de guerre.
Source: AFP