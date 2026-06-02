Les USA pensent que Mojtaba Khamenei est «vivant» et «de plus en plus impliqué»

Les Etats-Unis pensent que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est «vivant» et «de plus en plus impliqué» dans la direction du pays, a déclaré mardi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors que les négociations pour mettre fin à la guerre piétinent.

«Je pense qu'il y a des signes qui montrent qu'il s'implique de plus en plus à un certain niveau, même si toutes ses communications se sont faites par écrit et par l'intermédiaire de tiers», a affirmé Rubio devant la commission des Affaires étrangères du Sénat, soulignant la difficulté de faire passer des messages au sein du gouvernement iranien.

Pour rappel, Mojtaba Khamenei a succédé à son père Ali Khamenei, tué dans une frappe israélienne au début de la guerre, mais il n'est pas apparu en public depuis. Blessé dans une frappe, il s'exprime uniquement via des messages écrits.

Source: AFP