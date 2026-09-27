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Derrière les lignes ennemies
L'Ukraine surprend les soldats russes avec des robots terrestres

L'Ukraine prend la Russie au dépourvu avec une nouvelle stratégie: dans le cadre de l'«opération Vivaldi», des drones ont déployé des robots terrestres meurtriers derrière les lignes ennemies.
Publié: il y a 34 minutes
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Dans le conflit qui l'oppose à la Russie, l'Ukraine recourt de plus en plus à des armes de haute technologie.
Photo: Third Army Corps
Gabriel Knupfer

L'Ukraine frappe à nouveau avec des armes de haute technologie: lors de l'«opération Vivaldi», des drones ont largué des robots terrestres derrière les lignes russes, semant la mort et le chaos.

Comme le rapporte le journal «Bild», qui cite des sources militaires ukrainiennes, plus de 800 soldats russes ont été tués lors de ces opérations. Si l'on inclut les blessés et les prisonniers, les pertes s'élèveraient même à 3000 soldats pour l'armée de Poutine.

Les Russes pris au dépourvu

«Nous sommes les premiers au monde à utiliser cette tactique», déclare le général Andriy Bilezkyj dans une vidéo. «L’ennemi s’attend à une menace venant des airs, pas du sol.»

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Des vidéos de l’armée ukrainienne montrent comment ces véhicules sans pilote traversent les positions russes et repèrent des cibles. Puis, ces robots kamikazes explosent. Certains ont été largués à plus de 10 kilomètres derrière la ligne de front.

Au cours de cette opération militaire, l’Ukraine a repris environ 125 kilomètres carrés de territoire occupé dans la région de Donetsk. La Russie contrôle actuellement environ 80% de cette région disputée.

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