Trump met Poutine et Zelensky sous pression avant l'hiver

La guerre en Ukraine pourrait basculer cet automne. Alors que Zelensky veut un accord avant l’hiver, Poutine semble miser sur une Ukraine affaiblie d’ici février. Trump espère jouer les médiateurs.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les mois de septembre et octobre sont cruciaux pour des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine avant l’hiver. Zelensky et Trump font pression pour un cessez-le-feu, tandis que Poutine pourrait attendre que l’hiver affaiblisse l’Ukraine.

Les Etats-Unis, via les émissaires de Trump, tentent de relancer les pourparlers malgré la récente attaque russe avec 161 drones sur l’Ukraine, qui a causé des dégâts importants et un décès.

L’Ukraine manque de missiles Patriot, mais a intensifié ses frappes contre des infrastructures stratégiques russes en 2026, notamment une attaque majeure contre Moscou le 20 septembre.

Chiara Schlenz

La guerre en Ukraine pourrait se débloquer cet automne. Poutine et Zelensky sont à la croisée des chemins: si les négociateurs de Donald Trump parviennent à convaincre Vladimir Poutine d’accepter un accord, une désescalade pourrait être possible. S'ils n'y parviennent pas d'ici l'hiver, une escalade totale est imminente. En effet, la Russie et l'Ukraine ont mis en place une stratégie hivernale impitoyable.

«Le moment est venu.» Après près de cinq ans de guerre en Ukraine, il est temps que ce conflit cesse, a déclaré mardi le président américain Donald Trump. Volodymyr Zelensky a même fixé une date butoir: «Nous avons les mois de septembre et d'octobre pour trouver un moyen de dialoguer.» Son objectif: mettre fin à la guerre «avant l’hiver».

Des pourparlers préliminaires sont déjà en cours. Après sa rencontre avec Trump à New York, Zelensky a déclaré que l’Ukraine était prête à un cessez-le-feu réciproque concernant les attaques contre des installations énergétiques. Washington doit désormais transmettre cette proposition à Moscou. Ce serait un premier pas, certes modeste, mais tout de même essentiel pour préserver les centrales et réseaux électriques, ainsi que les raffineries, de la guerre, et donc empêcher une escalade cet hiver.

En coulisses, les Etats-Unis tentent depuis des semaines déjà de relancer les négociations qui sont au point mort. Les négociateurs américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, se sont rendus à Moscou et à Kiev début septembre. Il ne s'agit pas encore d'un accord de paix majeur, le premier objectif est plus modeste: freiner l’escalade et ramener les parties à la table des négociations. Mais quelques heures plus tard seulement, la complexité de cette opération, même mineure, est apparue clairement. Dans la nuit, la Russie a attaqué l’Ukraine avec 161 drones. A Kiev, de nouveaux drones à réaction ont notamment frappé des stations-service et des infrastructures ferroviaires, faisant au moins un mort.

Poutine a une raison d’attendre

Alors que Zelensky souhaite une percée avant l’hiver, Poutine compte sans doute sur un renforcement de sa position de négociation par la suite. «La Russie croit vraiment que cet hiver peut nous faire céder», a déclaré Zelensky à Axios. Moscou espère attaquer l'approvisionnement énergétique ukrainien, accroître la pression militaire et ainsi contraindre Kiev à faire des concessions.

La situation est devenue plus favorable pour Poutine. L'Ukraine est confrontée à une pénurie de missiles intercepteurs Patriot. Parallèlement, la Russie accroît sa production de missiles balistiques et déploie de nouveaux drones de combat plus rapides et plus difficiles à intercepter. Si l’armée russe tient encore quelques mois, en février, elle pourrait se retrouver face à une Ukraine plus affaiblie qu’en octobre. Alors pourquoi faire des concessions majeures maintenant?

Un pari risqué

Cependant, cette situation ne s'explique pas uniquement par l'ampleur du conflit. L'Ukraine peut désormais pénétrer plus profondément en territoire russe qu'il y a un an. En 2026, Kiev avait considérablement intensifié ses attaques contre les usines d'armement, les centres logistiques et les installations énergétiques russes. Le 20 septembre, l'Ukraine a lancé son attaque la plus importante contre Moscou depuis le début de la guerre. Et l'industrie pétrolière russe se retrouve particulièrement vulnérable. Les attaques ukrainiennes contre les raffineries ont en effet déjà provoqué des pénuries de carburant. Par ailleurs, la Russie est tout simplement trop vaste pour protéger efficacement toutes ses cibles stratégiques avec sa défense aérienne.

Zelensky le sait. Si la Russie attaque le réseau électrique ukrainien, l'Ukraine pourrait riposter en ciblant les activités pétrolières et gazières russes. Pour la première fois, l'hiver pourrait ainsi devenir une arme pour les deux camps.

Trump a un levier

Les semaines à venir permettront également de mesurer l'influence réelle de Trump sur Poutine. Le président américain insiste depuis des mois sur sa capacité à persuader le dirigeant du Kremlin de faire marche arrière. Zelensky estime que Poutine ne souhaite pas contrarier Trump avant les élections de mi-mandat. Le dirigeant du Kremlin a besoin du président américain comme partenaire de négociation et pourrait donc être plus enclin à lui accorder une victoire diplomatique.

Même si Poutine ne voit aucune raison de reculer avant l'hiver, Trump pourrait lui en fournir une. Mais le président américain a besoin de plus que de belles paroles. Ses tentatives précédentes de suspendre les attaques contre les installations énergétiques ont échoué. Le temps presse. Les mois de septembre et d’octobre devraient marquer le retour de la diplomatie. Passé ce délai, la logique militaire pourrait reprendre le dessus.

Pour Zelensky, l'hiver est une échéance cruciale. Pour Poutine, c’est l'occasion de briser définitivement l'Ukraine. Et pour Trump, les semaines à venir pourraient révéler si son influence sur le Kremlin est réellement aussi importante qu'il le prétend. Les deux camps se préparent donc à deux scénarios diamétralement opposés: des négociations sur la désescalade et, simultanément, une reprise des hostilités.