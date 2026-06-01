Washington continue de violer le cessez-le-feu, selon Téhéran
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé lundi les Etats-Unis de continuer à violer le fragile cessez-le-feu avec l'Iran, après des frappes américaines contre son territoire qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes.
«Les Etats-Unis violent également le cessez-le-feu, y compris ce matin», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, après avoir dénoncé une violation de la trêve au Liban par Israël.
«Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures que nous jugerons nécessaires pour défendre la sécurité nationale de l'Iran», a ajouté le porte-parole, lors d'une conférence de presse à laquelle assiste l'AFP.
Pas de discussion sur le nucléaire
Téhéran a réitéré lundi que son programme nucléaire ne figurait pas à ce stade au menu des discussions en cours avec les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Aucune négociation n'a eu lieu sur les détails du dossier nucléaire. A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre», a déclaré Esmaïl Baghaï, alors que le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire.
«Nous insistons sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre» avec les Etats-Unis, a poursuivi Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent des nouvelles frappes dans le sud de l'Iran
Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir mené des frappes pendant le week-end dans le sud de l'Iran, ciblant des systèmes de radar et contrôle de drones, en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays.
Cette vague de frappes américaines, la troisième en un peu plus d'une semaine, a visé la ville de Goruk et l'île de Qeshm près du détroit d'Ormuz, a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Ces opérations ont été menées «samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales», a ajouté la même source, au moment où les négociations patinent entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre engagée le 28 février.
Source: AFP
Le Koweït dit faire face à une attaque, l'attribuant à l'Iran
La défense antiaérienne koweïtienne a intercepté des missiles et des drones «hostiles», a annoncé lundi l'armée, l'émirat attribuant ces attaques à l'Iran. «Tout bruit d'explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles», a déclaré l'armée koweïtienne dans un message publié sur son compte officiel X.
Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a ensuite indiqué dans un communiqué qu'il «tient l'Iran pour pleinement responsable de ces attaques odieuses».
Source: AFP
Israël ordonne à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth
L'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran, après avoir étendu ses opérations dans le sud du Liban.
«A la lumière des violations répétées du cessez-le-feu au Liban par l'organisation terroriste Hezbollah et des attaques contre nos villes et nos citoyens, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Israël Katz, ont ordonné à Tsahal (ndlr: son armée) de frapper des cibles terroristes» dans la banlieue sud de Beyrouth, indique un communiqué officiel.
Source: AFP
Un soldat israélien tué dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi que l'un de ses soldats avait été tué lors de combats dans le sud du Liban. Le sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, «est tombé au combat dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un bref communiqué.
Une source militaire a précisé à l'AFP qu'il avait été tué par un drone du Hezbollah. Au total, 26 Israéliens ont été tués, dont 25 militaires et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah le 2 mars.
Source: AFP
Le président libanais dénonce une agression «féroce et condamnable»
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé lundi sur X que son pays faisait face à «une agression féroce et condamnable d'Israël» qui intensifie son offensive contre le Hezbollah pro-iranien avec la prise notamment dimanche de l'emblématique forteresse de Beaufort.
Il a également promis d'«oeuvrer pour mettre fin aux souffrances des Libanais en général, et de la population du Sud en particulier» alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence lundi à propos du Liban, à la demande de la France. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié dimanche la prise de Beaufort de «tournant majeur» et affiché une volonté «d'approfondir et d'étendre» l'emprise d'Israël «sur les zones qui étaient sous le contrôle du Hezbollah».
Source: AFP
Les Gardiens disent avoir visé une base utilisée pour des frappes américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre son territoire.
La localisation de cette base n'a pas été précisée dans le communiqué des Gardiens diffusé par les médias d'Etat. L'armée du Koweït avait annoncé peu avant faire face à une attaque de drones et missiles.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit faire face à une attaque de missiles et drones
L'armée du Koweït a annoncé lundi faire face à une «attaque hostile» de missiles et drones, la deuxième en moins d'une semaine visant cette monarchie du Golfe.
«Tout bruit d'explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles», a précisé l'armée sur X, sans en préciser l'origine.
Jeudi, le Koweït avait fait état d'une attaque similaire qu'il avait ensuite attribuée à l'Iran, où les Gardiens de la Révolution avaient indiqué avoir visé une base américaine en représailles à de nouvelles frappes des Etats-Unis sur son territoire.
Source: AFP
Le Hezbollah doit cesser les tirs en premier, selon un responsable américain
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est entretenu avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à propos des négociations en cours, a indiqué dimanche soir un responsable américain, affirmant que c'est au Hezbollah de cesser les tirs en premier.
«Afin de faire avancer ces pourparlers, les Etats-Unis ont proposé un plan clair: le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth», a déclaré ce responsable sous couvert de l'anonymat, faisant part des conversations entre dirigeants.
Le Premier ministre israélien a annoncé dimanche vouloir intensifier son offensive contre le Hezbollah au Liban, tandis que la France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Selon le responsable américain, le président libanais a tenté de faire avancer cette solution mais «la réponse du président de l'Assemblée nationale Nabih Berri a été évasive et décevante». Nabih Berri est un allié du mouvement pro-iranien Hezbollah.
Le Hezbollah exige lui qu'Israël cesse les hostilités en premier. Depuis le début de la guerre le 2 mars, plus de 3412 personnes ont été tuées au Liban et plus d'un million déplacées, selon Beyrouth. Le bilan est de 25 morts dans les rangs de l'armée israélienne.
Source: AFP
Le baril de WTI rebondit après le durcissement de Washington face à l'Iran
Le baril de pétrole américain est reparti à la hausse lundi à la réouverture des marchés, après les informations faisant état d'un durcissement de la position des Etats-Unis dans les négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet gagnait environ 2,5% dans la nuit de dimanche à lundi (peu après 22H00 GMT), à quelque 89,6 dollars. Le brut avait perdu plus de 11% la semaine dernière, les marchés pariant sur un accord prochain susceptible de débloquer le détroit d'Ormuz, goulet d'étranglement de 20% de l'offre globale d'hydrocarbures depuis le début de la guerre le 28 février.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, s'échangeait à la même heure autour de 93,16 dollars, en hausse d'environ 2,2% par rapport à la clôture vendredi.
Le New York Times a rapporté samedi que le président américain Donald Trump avait durci sa proposition et transmis une nouvelle version d'un possible protocole d'accord à Téhéran. L'Iran a conditionné dimanche tout potentiel accord à la garantie des "droits" du peuple iranien, par la voix de son principal négociateur, le chef du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf.
Source: AFP
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait huit morts
Une frappe israélienne menée dimanche à l'aube dans le sud du Liban a fait huit morts, dont trois femmes, a annoncé le ministère libanais de la santé. Israël a intensifié ses attaques et ses opérations terrestres dans le pays.
«Le massacre perpétré par l'ennemi israélien lors d'un raid sur la ville de Deir Zahrani, dans le district de Nabatieh, à l'aube dimanche [...] a fait huit martyrs, dont trois femmes, et 19 blessés, dont cinq enfants et six femmes», a déclaré le ministère dans un communiqué.
Source: ATS
Le Liban annonce qu'une frappe israélienne près d'un hôpital dans le sud a blessé 13 employés
Une frappe israélienne près d'un hôpital de Tyr, dans le sud du Liban, a blessé dimanche 13 membres du personnel, a annoncé le ministère libanais de la Santé, alors qu'Israël intensifie ses frappes et opérations terrestres dans la région.
«L'ennemi israélien a lancé un raid aérien dans les environs de l'hôpital Hiram à Tyr, blessant 13 membres du personnel de l'hôpital et causant d'importants dégâts», a indiqué le ministère dans un communiqué, appelant «la communauté internationale à mettre un terme à l'escalade et à l'extension des attaques israéliennes».
Source: AFP