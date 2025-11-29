Andriy Yermak veut aller au front après sa démission forcée. Pour le président ukrainien Volodimir Zelensky, le départ de son chef d'état-major est un sérieux revers. Mais Andriy Yermak n'est pas le seul allié à avoir sombré dans le marécage de la corruption.

Après sa chute, l'ex-bras droit de Zelensky veut aller au front

Georg Nopper

L'ancien chef d'état-major du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, veut apparemment partir à la guerre. C’est du moins ce qu’il a affirmé quelques heures après avoir présenté sa démission. «Je vais au front et je suis prêt à affronter toutes les représailles», écrit Andriy Yermak dans un message adressé à une journaliste du «New York Post».

Andriy Yermak dirigeait le bureau présidentiel depuis février 2020 et était considéré comme le deuxième homme le plus puissant d’Ukraine. Une opération menée par le bureau anti-corruption Nabu et le parquet spécialisé a conduit à sa démission forcée vendredi.

«Je suis un homme honnête»

Malgré son départ, Andriy Yermak assure être «un homme honnête et décent». Il rappelle avoir servi l’Ukraine et être resté à Kiev le 24 février 2022, jour de l’invasion russe.

Andriy Yermak ne donne aucun élément précis sur ses futures intentions. On ignore s’il compte rejoindre officiellement les forces armées ukrainiennes ni quand il se rendra sur la ligne de front.

Jusqu’ici, Andriy Yermak occupait un rôle central dans les négociations menées avec les Etats-Unis pour tenter de mettre fin à la guerre. Il dirigeait l’équipe ukrainienne engagée dans ces pourparlers. On ne sait pas encore qui deviendra le nouveau chef d’état-major de Zelensky. Pour le président ukrainien, cette démission représente un sérieux coup dur.

Un scandale qui secoue le pays

Le scandale de corruption qui secoue le gouvernement ukrainien continue de s’étendre. Dernièrement, l’ex-ministre de la Défense Rustem Umerov a lui aussi été interrogé par des enquêteurs spécialisés. Il y a un peu plus de deux semaines, les autorités anticorruption ont rendu publiques des conversations enregistrées liées à des pots-de-vin dans le secteur de l’énergie. Plusieurs arrestations avaient suivi.

La ministre de l’Energie Svitlana Hrynchuk et le ministre de la Justice Herman Halushchenko ont été limogés dans le cadre de cette enquête. Le principal suspect et proche du président Zelensky, Timur Mindich, a quant à lui fui le pays. Il fait désormais l’objet d’un avis de recherche.



