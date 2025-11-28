DE
Question des territoires
Donald Trump envisage un plan de paix controversé pour l'Ukraine

Washington envisage de reconnaître le contrôle russe sur la Crimée et sur Donetsk et Lougansk. Donald Trump a envoyé des émissaires à Moscou pour faire une offre directe à Vladimir Poutine.
Angela Rosser et Blicky IA

Les Etats-Unis envisagent un pan controversé pour mettre fin au conflit en Ukraine. D'après le «Telegraph», Donald Trump serait prêt à attribuer à la Russie les territoires occupés en Ukraine. Selon le journal britannique, Washington accepterait de reconnaître le contrôle russe sur la Crimée et les territoires occupés de Donetsk et Lougansk afin d'obtenir un accord de paix.

Le président américain aurait déjà envoyé son émissaire pour la paix, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, à Moscou pour présenter son offre à Vladimir Poutine. Selon le journal, le plan enfreindrait les conventions diplomatiques américaines et soulèverait des réserves parmi les alliés européens. 

L'article s'appuie sur une source anonyme, qui déclare: «Les Américains se moquent clairement de la position européenne. Ils disent que les Européens peuvent faire ce qu'ils veulent.»

Maintien de la stratégie de paix

Le président russe estime que la reconnaissance juridique de la Crimée, ainsi que des régions de Donetsk et Lougansk comme territoire russe, est au cœur des négociations. Le Kremlin a confirmé avoir reçu un plan de paix révisé, après des discussions entre des représentants ukrainiens et américains à Genève.

Un précédent plan de paix en 28 points proposait déjà une reconnaissance «de fait» de la Crimée et du Donbass par les Etats-Unis. Le nouveau plan remanié en 19 points serait moins favorable au Kremlin. Mais selon certaines sources, il contient toujours des points favorables sur les territoires. 

Contraire à la constitution ukrainienne

A noter toutefois que l'Ukraine ne serait pas obligée de reconnaître le contrôle de la Russie sur les territoires annexés. En effet, la Constitution ukrainienne interdit toute cession de territoire sans référendum préalable à l'échelle du pays.

De hauts représentants du gouvernement ukrainien, dont Andriy Yermak, qui est chef d'état-major de Volodymyr Zelensky, doivent rencontrer des responsables américains dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago pour discuter de la situation.

