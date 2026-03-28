Les houtis lancent une deuxième attaque contre Israël

Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué une deuxième attaque samedi contre Israël dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Dans un communiqué sur X, leur porte-parole Yahya Saree a déclaré que les Houthis avaient lancé «des missiles de croisière et des drones» en direction de «plusieurs objectifs vitaux et militaires» en Israël.

Les rebelles, qui avaient régulièrement visé Israël entre 2023 et 2025 en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas pendant la guerre à Gaza, avaient revendiqué plus tôt samedi leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre le 28 février.

Source: AFP