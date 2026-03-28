Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Les houtis lancent une deuxième attaque contre Israël
Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué une deuxième attaque samedi contre Israël dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Dans un communiqué sur X, leur porte-parole Yahya Saree a déclaré que les Houthis avaient lancé «des missiles de croisière et des drones» en direction de «plusieurs objectifs vitaux et militaires» en Israël.
Les rebelles, qui avaient régulièrement visé Israël entre 2023 et 2025 en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas pendant la guerre à Gaza, avaient revendiqué plus tôt samedi leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre le 28 février.
Source: AFP
Avec cette attaque sur un avion de combat américain, l'Iran porte un coup dur aux USA
Vendredi soir, l’Iran a bombardé la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite. Douze soldats américains ont été blessés lors de cette attaque. Et selon le «Wall Street Journal», des drones iraniens ont aussi endommagé un avion de combat américain E-3 Sentry. Une information confirmée par des responsables américains et saoudiens. Plusieurs avions ravitailleurs américains ont également été détruits.
L'E-3 Sentry est un avion militaire équipé d'un système aéroporté de détection et de contrôle, qui lui permet de suivre les drones, les missiles et les aéronefs sur des centaines de kilomètres. D'après les experts militaires, cet avion offre une vision en temps réel de la zone d'opérations.
«C’est un problème très grave», a déclaré au «Wall Street Journal» l'ex-colonel à la retraite John «JV» Venable, de l'US Air Force. «Cela affaiblit la capacité des Etats-Unis à surveiller et à évaluer la situation dans le Golfe.»
L’US Air Force ne dispose que d’un nombre limité de ces appareils, et ils ne peuvent pas être remplacés facilement.
Source: Wall Street Journal
Acclamé par les conservateurs américains, Reza Pahlavi prône l'amitié irano-américaine
Sous un tonnerre d'applaudissements, Reza Pahlavi a présenté la guerre menée dans son pays d'origine comme une occasion historique de renverser le pouvoir iranien. Il a rêvé d'un futur où l'Iran passerait du statut d'ennemi numéro un à celui d'allié des Etats-Unis.
«Pouvez-vous imaginer l'Iran passer de: 'Mort à l'Amérique' à 'Bénie soit l'Amérique'?», a-t-il demandé au public venu assister à la conférence annuelle des conservateurs américains (CPAC), qui se tient dans la banlieue de Dallas. «Le président Trump rend à l'Amérique sa grandeur, et j'ai l'intention de rendre à l'Iran sa grandeur», a-t-il ajouté, acclamé par la foule.
Reza Pahlavi, qui n'est pas retourné en Iran depuis la révolution de 1979 ayant renversé la monarchie, dirige l'un des nombreux mouvements d'opposition basés à l'étranger et se présente comme une alternative en cas de chute du pouvoir iranien.
Source: AFP
La prix Nobel de la paix Shirin Ebadi critiquée pour son soutien au fils du chah
La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi fait face samedi à des critiques d'Iraniens après avoir été nommée à la tête d'un comité pour une justice de transition créé par le fils du dernier chah, Reza Pahlavi.
Plus tôt ce mois-ci, il a nommé à la tête d'un comité pour une justice de transition Mme Ebadi, qui vit en exil comme lui et avait reçu le prix Nobel de la paix en 2003 pour son combat en faveur des droits humains.
Ce choix a été perçu comme l'un des soutiens les plus significatifs reçus par M. Pahlavi de la part d'une figure de la société civile iranienne, mais a suscité les critiques d'une partie des milieux libéraux et de gauche au sein d'une diaspora iranienne profondément divisée.
Le média persanophone basé aux Pays-Bas Radio Zamaneh a publié une lettre signée, selon lui, par 320 figures de la société civile et universitaires iraniens, dénonçant un «changement fondamental d'orientation» de Mme Ebadi et appelant le comité Nobel à réexaminer la distinction de la juriste, en l'accusant de cautionner la guerre. Mme Ebadi n'a pas commenté la controverse.
Source: AFP
L'ambassade américaine à Bagdad ciblée par deux drones
Deux drones lancés sur l'ambassade américaine dans la capitale irakienne Bagdad ont été interceptés par la défense antiaérienne irakienne, a indiqué à l'AFP un haut responsable sécuritaire, première attaque du genre contre la mission diplomatique en dix jours.
D'après ce responsable, les drones ont chuté hors de la Zone verte, quartier bouclé et ultra-sécurisé du centre de Bagdad abritant institutions étatiques et représentations diplomatiques. Un deuxième responsable a confirmé une attaque menée par «un drone explosif» qui a été abattu.
La dernière attaque du genre remonte au 18 mars. Les influentes brigades du Hezbollah, groupe armé irakien pro-Iran, avaient ensuite décrété une trêve unilatérale, qu'elles ont depuis reconduite.
Source: AFP
L'armée américaine annonce l'arrivée d'un navire d'assaut amphibie au Moyen-Orient
Le Tripoli, navire basé habituellement au Japon, est arrivé vendredi au Moyen-Orient, selon un communiqué du Centcom sur X, au moment où les spéculations battent leur plein sur le déploiement potentiel de troupes américaines sur le territoire iranien.
Le Centcom précise que ce porte-hélicoptères est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines.
Il comprend en outre des aéronefs de transport et de combat, ainsi que des équipements d'assaut amphibie, ajoute le communiqué, accompagné de quatre images. L'une d'entre elles montre le pont du Tripoli avec plusieurs hélicoptères Seahawk, ainsi que quelques Osprey, des aéronefs utilisés notamment pour le transport de troupes. Une autre montre un avion de combat F-35, capable de décoller et d'atterrir sur ces porte-hélicoptères.
Source: AFP
Macron appelle à «tout faire» pour «éviter que l'Irak ne soit entraîné» dans la guerre
Emmanuel Macron a appelé samedi à «tout faire» pour «éviter que l'Irak ne soit entraîné dans l'escalade en cours», alors que le pays se retrouve peu à peu aspiré dans le conflit au Moyen-Orient.
«La souveraineté de l'Irak, et du Kurdistan en son sein, sont indispensables à la stabilité régionale», a fait valoir le chef de l'Etat français après un appel avec le président du Kurdistan irakien Nechirvan Barzani, dont une résidence a été visée par une attaque de drone samedi matin, qualifiée d'«inacceptable» par Macron.
Plusieurs raids, imputés aux Etats-Unis et Israël, ont visé ces dernières semaines des groupes armés pro-Iran en Irak, tandis que ces factions ont revendiqué quotidiennement des dizaines d'attaques de drone et tirs de roquettes contre la présence militaire américaine, en Irak et ailleurs au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trois combattants d'un groupe paramilitaire irakien décédés dans une frappe
Le Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires irakiens qui comprend des groupes pro-Iran, a dénoncé samedi une «attaque israélo-américaine» après des frappes aériennes qui ont tué trois combattants dans le nord du pays.
«Le QG des opérations» du Hachd à Kirkouk a été «la cible d'une attaque israélo-américaine» qui a tué trois combattants et blessés quatre autres, indique un communiqué de cette coalition intégrée aux forces étatiques irakiennes.
Source: AFP
Israël dit avoir frappé en Iran un complexe produisant des armes pour la marine
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé en Iran le siège du complexe industriel produisant des armes pour la marine, ainsi que d'autres sites fabriquant notamment des systèmes de défense aérienne.
«La nuit dernière, quelque 50 avions de combat israéliens ont effectué des frappes d'ampleur visant des infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», dont le siège du complexe industriel de la marine et «des sites utilisés pour la production de différents systèmes d'armements et de systèmes de défense aérienne», selon le communiqué de l'armée.
Source: AFP
51 secouristes et soignants tués par Israël depuis le début de la guerre
Cinq membres du personnel soignant et 46 secouristes ont été tués dans des frappes israéliennes depuis le début de la guerre le 2 mars, a annoncé samedi le ministre libanais de la Santé.
«Le nombre de martyrs dans le secteur de la santé s'élève à 51, dont 46 secouristes et cinq personnels soignants», a indiqué Rakan Nassereddine lors d'une conférence de presse, ajoutant que neuf secouristes avaient été tués samedi dans des frappes israéliennes, qui ont également visé neuf hôpitaux dans le sud du pays.
Selon le ministère, quatre des secouristes tués samedi appartenaient à l'Autorité islamique de santé, affiliée au Hezbollah, tandis que les cinq autres étaient membres de l'association des scouts Risala, liés au parti chiite Amal, allié du Hezbollah. Tous effectuaient des missions de secours lorsqu'ils ont été visés, selon le ministre.
Source: AFP
Le président iranien salue la médiation pakistanaise pour mettre fin à l'«agression» israélo-américaine
Le président iranien Massoud Pezeshkian a salué samedi les efforts de médiation du Pakistan visant à mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis et Israël.
Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, Pezeshkian a «remercié le Pakistan pour ses efforts de médiation visant à mettre fin à l'agression contre la République islamique», selon un communiqué de la présidence iranienne.
Cet échange intervient alors que les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Turquie doivent se réunir à Islamabad pour des discussions sur la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Le Qatar et l'Ukraine signent un accord de lutte contre les missiles et les drones
Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense incluant une coopération pour lutter contre les menaces liées aux missiles et aux drones, a indiqué le ministère de la Défense de l'Etat du Golfe.
«L'accord prévoit une collaboration dans les domaines technologiques, le développement d'investissements communs et l'échange d'expertise en matière de lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote», a précisé le ministère dans un communiqué publié à l'occasion de la visite au Qatar du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Source: AFP