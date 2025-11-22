Le plan de paix américain sera négocié demain à Genève

14:57 heures

Une rencontre dès dimanche à Genève

Le plan américain pour l'Ukraine requiert du «travail supplémentaire», ont estimé samedi dans une déclaration commune les dirigeants de 11 pays et de l'Union européenne, après une réunion en marge du sommet du G20 à Johannesburg.

Le «projet» en 28 points proposé par Washington «est une base qui requerra du travail supplémentaire», écrivent-ils, se disant en particulier «inquiets par les limitations proposées pour les forces armées ukrainiennes, qui laisseraient l'Ukraine vulnérable à de futures attaques».

Une réunion doit déjà avoir lieu dimanche à Genève. Les représentants des principaux États européens y discuteront avec les Etats-Unis et l'Ukraine du plan de paix américain, selon des informations obtenues par l'agence de presse allemande Deutsche Presse Agentur auprès de sources gouvernementales.

La déclaration est signée par Ursula von der Leyen et Antonio Costa pour l'UE, ainsi que par les présidents français Emmanuel Macron et finlandais Alexander Stubb, le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que les Premiers ministres canadien Mark Carney, irlandais Micheal Martin, italienne Giorgia Meloni, japonaise Sanae Takaichi, néerlandais Dick Schoof, espagnol Pedro Sanchez, britannique Keir Starmer et norvégien Jonas Gahr Støre.

Source: Blick avec l'AFP