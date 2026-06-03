L'aéroport du Koweït a été touché par des drones, plusieurs blessés sont à déplorer

L'aéroport international du Koweït a été touché par des drones iraniens, faisant plusieurs blessés, a annoncé mercredi l'armée koweïtienne.

«Des drones ennemis ont ciblé aujourd'hui le terminal passagers (T1) de l'aéroport international du Koweït, dans le cadre d'une agression iranienne, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels et blessé plusieurs personnes», a indiqué l'armée sur son compte X.

L'autorité de l'aviation civile a suspendu le trafic aérien et les vols ont été détournés vers d'autres aéroports, a rapporté l'agence de presse officielle Kuna.

Source: AFP