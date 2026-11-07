Damas dément l'envoi de troupes syriennes au Yémen. Une source diplomatique affirme que ces allégations, évoquées par des responsables yéménites, sont infondées, rapporte l'agence d'Etat Sana ce samedi.

La Syrie dément tout envoi de soldats au Yémen

La Syrie dément tout envoi de soldats au Yémen

AFP Agence France-Presse

Une source diplomatique syrienne a démenti samedi l'envoi de forces syriennes au Yémen en soutien aux forces gouvernementales qui combattent les combattants pro-iraniens houthis, selon l'agence de presse d'Etat Sana.

«Les informations faisant état de l'envoi de forces militaires syriennes au Yémen sont, à ce stade, totalement infondées», a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, après des déclarations à l'AFP en ce sens de responsables yéménites.

Le président syrien Ahmed al-Chareh s'est rendu cette semaine à Riyad et a signé avec le royaume un accord-cadre de coopération «portant principalement sur la formation des forces armées», a rappelé cette source.