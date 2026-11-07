La Syrie dément tout envoi de soldats au Yémen

AFP Agence France-Presse
Une source diplomatique syrienne a démenti samedi l'envoi de forces syriennes au Yémen en soutien aux forces gouvernementales qui combattent les combattants pro-iraniens houthis, selon l'agence de presse d'Etat Sana.
«Les informations faisant état de l'envoi de forces militaires syriennes au Yémen sont, à ce stade, totalement infondées», a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, après des déclarations à l'AFP en ce sens de responsables yéménites.
Le président syrien Ahmed al-Chareh s'est rendu cette semaine à Riyad et a signé avec le royaume un accord-cadre de coopération «portant principalement sur la formation des forces armées», a rappelé cette source.
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