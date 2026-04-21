L'Italie a convoqué l'ambassadeur russe à Rome ce mardi après des insultes proférées contre la Première ministre Giorgia Meloni par un présentateur de la télévision russe, qualifiées de «très graves» par le ministre des Affaires étrangères.

La Russie insulte Meloni et s'attire les foudres de Rome

La Russie insulte Meloni et s'attire les foudres de Rome

AFP Agence France-Presse

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annoncé mardi la convocation de l'ambassadeur russe à Rome pour protester après les «très graves et insultantes» déclarations du présentateur Vladimir Soloviev à la télévision russe à l'encontre de la Première ministre Giorgia Meloni.

Selon les médias italiens, Vladimir Soloviev a traité Giorgia Meloni, en italien, de «honte de la race humaine», «bête sauvage», «idiote certifiée», l'appelant «Giorgia la salope», en s'adressant directement à la Première ministre, «quelle vilaine petite femme méchante». «Cette Meloni est une créature fasciste qui a trahi ses électeurs, car elle s'est présentée avec des slogans complètement différents», a ensuite poursuivi le présentateur en russe.

«La trahison est son deuxième nom, elle a même trahi Trump, à qui elle avait auparavant juré fidélité», a-t-il encore dit. L'ensemble de la classe politique italienne, de majorité mais aussi d'opposition, a fermement condamné ces propos. Les rapports entre Rome et Moscou sont tendus depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, l'Italie offrant un soutien sans faille à Kiev.



