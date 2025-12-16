Moscou affirme s'être emparée d'une ville stratégique

La Russie affirme avoir le contrôle de Koupiansk, une ville-clé du nord-est de l'Ukraine. Cette annonce survient alors que l'Ukraine revendiquait récemment des avancées dans la zone.

AFP Agence France-Presse

La Russie a affirmé mardi avoir le «contrôle» de Koupiansk, ville-clé du nord-est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes ont revendiqué récemment la reprise de plusieurs quartiers à l'armée russe. «La ville de Koupiansk est sous contrôle de la 6ème armée russe», a déclaré à l'agence officielle russe TASS Léonide Charov, porte-parole du groupement militaire russe Zapad, déployé dans cette zone.





Cette annonce intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité lundi de «progrès» dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie, les Européens avançant de leur côté la proposition d'une force multinationale pour garantir la paix en Ukraine. La Russie avait affirmé avoir capturé Koupiansk en novembre, l'Ukraine assurant ensuite en avoir repris plusieurs quartiers.

Un point stratégique

De «petits groupes» de soldats ukrainiens tentent «tous les jours» de pénétrer dans Koupiansk, a reconnu Léonide Charov, tout en insistant que «tous les quartiers sont sous contrôle des forces russes». Volodymyr Zelensky avait déclaré vendredi avoir rendu visite aux troupes dans la zone de Koupiansk, dans une vidéo publiée après l'annonce par Kiev de la reprise de deux localités proches et de plusieurs quartiers de cette ville clé du nord-est de l'Ukraine.

Sa visite est intervenue peu après une annonce par les forces ukrainiennes d'une «percée» dans la zone de Koupiansk, le nœud ferroviaire clé de la région de Kharkiv. L'armée russe a lancé son offensive à grande échelle en Ukraine en février 2022 et occupe actuellement 20% du territoire de son voisin, dans l'est et le sud, dont plusieurs zones de la région de Kharkiv.