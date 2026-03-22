Israël va «intensifier» ses opérations terrestre au Liban

Israël va «intensifier ses opérations terrestres ciblées» au Liban

L'armée israélienne va «intensifier ses opérations terrestres ciblées» et les frappes au Liban, a prévenu dimanche soir son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.

«L'opération contre l'organisation terroriste Hezbollah ne fait que commencer (...) Il s'agit d'une opération de longue haleine et nous y sommes préparés», a affirmé Eyal Zamir, selon un communiqué.

«Nous nous préparons maintenant à intensifier les opérations terrestres ciblées et les frappes, conformément à un plan structuré. Nous n'arrêterons pas avant que la menace ne soit repoussée loin de la frontière et qu'une sécurité à long terme soit assurée aux habitants du nord d'Israël», a-t-il ajouté.

Source: AFP