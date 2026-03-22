Israël va «intensifier» ses opérations terrestre au Liban

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Israël va «intensifier ses opérations terrestres ciblées» au Liban
L'armée israélienne va «intensifier ses opérations terrestres ciblées» et les frappes au Liban, a prévenu dimanche soir son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.
«L'opération contre l'organisation terroriste Hezbollah ne fait que commencer (...) Il s'agit d'une opération de longue haleine et nous y sommes préparés», a affirmé Eyal Zamir, selon un communiqué.
«Nous nous préparons maintenant à intensifier les opérations terrestres ciblées et les frappes, conformément à un plan structuré. Nous n'arrêterons pas avant que la menace ne soit repoussée loin de la frontière et qu'une sécurité à long terme soit assurée aux habitants du nord d'Israël», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran «fermera complètement» le détroit d'Ormuz si Trump met sa menace à exécution
L'Iran a assuré dimanche qu'il fermerait entièrement le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole, si Washington mettait en oeuvre sa menace de viser des centrales électriques iraniennes.
Si les menaces des Etats-Unis sont mises à exécution, le détroit «sera complètement fermé et ne rouvrira pas tant que nous n'aurons pas reconstruit nos centrales détruites», a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Si l'Iran bloque le détroit, où le transit de marchandises a baissé de 95% depuis début mars, selon la société d'analyse Kpler, un petit nombre de cargos et de pétroliers ont réussi à le franchir.
Source: AFP
Au milieu des ruines, Netanyahu promet de viser chaque dirigeant iranien
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis dimanche qu'Israël «viserait personnellement» les dirigeants de la République islamique, et plus particulièrement les membres de son corps d'élite des Gardiens de la Révolution.
S'exprimant depuis la localité d'Arad, dans le sud d'Israël, cible la veille au soir d'une frappe de missile iranien, Netanyahu a menacé: «Nous allons nous en prendre au régime. Nous allons nous en prendre aux Gardiens de la Révolution islamique, cette bande de criminels.»
«Et nous allons les viser personnellement, leurs dirigeants, leurs installations, leurs actifs économiques», a-t-il affirmé à la presse, au milieu des décombres, sur le site même de l'impact du missile iranien.
Source: AFP
«Encore plusieurs semaines de combats»
Israël doit s'attendre à «encore plusieurs semaines de combats» contre le Hezbollah libanais et l'Iran, a prévenu dimanche le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, au 23e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Chaque jour qui passe, nous affaiblissons davantage le régime terroriste (ndlr: iranien). Nous ne permettrons pas au régime terroriste et à ses mandataires de représenter une menace pour les citoyens d'Israël», a-t-il affirmé dans une allocution télévisée. «Citoyens d'Israël, nous faisons face à encore plusieurs semaines de combats contre l'Iran et le Hezbollah», mouvement islamiste allié de Téhéran, a ajouté le porte-parole.
Source: AFP
Trois frappes contre des ex-paramilitaires au sud de Bagdad
Trois frappes ont visé dimanche soir en Irak des combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires qui englobe aussi des groupes armés pro-iraniens, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bagdad, ont annoncé les autorités locales.
Ces frappes ont touché la région de Jurf al-Sakhr, secteur bouclé et ultra-sécurisé où se concentrent les activités des factions, et ont visé plus spécifiquement les Brigades du Hezbollah (Kataëb Hezbollah), a indiqué à l'AFP un responsable de ce groupe armé.
«Des unités du Hachd (...) ont été la cible d'attaques de drones et de raids aériens, avec trois frappes à différents endroits», d'après un communiqué d'une cellule de crise mise en place par les autorités locales, qui précise que les positions visées étant désertes, aucun blessé n'est à déplorer.
Source: AFP
Le président libanais dénonce le «prélude à une invasion terrestre»
Le président du Liban, Joseph Aoun, a dénoncé les frappes israéliennes menées dimanche dans le sud du pays contre des ponts et d'autres infrastructures, les qualifiant de «prélude à une invasion terrestre».
Joseph Aoun «condamné le ciblage et la destruction par Israël d'infrastructures et d'installations vitales dans le sud du Liban, particulièrement le pont de Qasmiyeh au-dessus du fleuve Litani et d'autres ponts», a affirmé la présidence dans un communiqué.
«Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une violation flagrante de la souveraineté du Liban et sont considérées comme un prélude à une invasion terrestre», a déclaré Joseph Aoun, après qu'Israël a annoncé que son armée, qui avait déjà lancé des incursions terrestres, avait reçu l'ordre de détruire «tous les ponts» utilisés selon elle par le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
L'armée israélienne frappe un pont dans le sud du Liban après un avertissement
L'armée israélienne a frappé dimanche un pont important dans le sud du Liban. Un correspondant de l'AFP a vu de la fumée s'élever après la frappe qui a visé le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays.
Source: AFP
La guerre dans une «phase périlleuse» avec des frappes près de sites nucléaires
La guerre au Moyen-Orient est entrée dans une «phase périlleuse» avec des frappes près de sites nucléaires en Iran et en Israël, a averti dimanche l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
«Les attaques visant des sites nucléaires constituent une menace croissante pour la santé publique et la sécurité environnementale», a affirmé sur la plateforme X le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a appelé «urgemment toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue militaire et à éviter toute action susceptible de déclencher des incidents nucléaires».
Source: AFP
Le président du parlement iranien monte au créneau contre l'ultimatum de Trump
Le puissant président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé dimanche de détruire des infrastructures vitales dans l'ensemble de la région si les Etats-Unis et Israël attaquaient celles de l'Iran. Il a averti que de telles attaques auraient pour conséquence de faire augmenter les prix du pétrole «de manière durable».
«Immédiatement après que des centrales électriques et des infrastructures de notre pays seront visées, les infrastructures vitales ainsi que les sites énergétiques et pétroliers dans toute la région seront considérés comme des cibles légitimes et seront détruits de manière irréversible», a-t-il affirmé dans un message publié sur X.
Source: AFP
Israel veut détruire tous les ponts au Sud-Liban utilisés à des fins «terroristes»
L'armée israélienne a reçu l'ordre de détruire «tous les ponts» au Sud-Liban utilisés à des fins «terroristes», a déclaré dimanche le ministre de la Défense Israël Katz. «Le Premier ministre et moi-même avons ordonné à Tsahal de détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani qui servent à des activités terroristes, afin d'empêcher le passage (...) du Hezbollah et d'armes vers le sud» a affirmé Israël Katz.
Il a ajouté que l'armée devra «accélérer la destruction des maisons libanaises dans les villages de contact» comme cela a été fait à «Beit Hanoun et Rafah» dans la bande de Gaza. L'armée israélienne avait déjà annoncé mercredi avoir détruit deux ponts sur le fleuve Litani dans le cadre de son offensive contre le Hezbollah.
Source: AFP
Israël annonce avoir intercepté 92% des missiles tirés depuis le début de la guerre
L'Iran a tiré vers Israël plus de 400 missiles balistiques depuis le début de la guerre israélo-américaine contre ce pays, dont 92% ont été interceptés, a affirmé dimanche un porte-parole de l'armée israélienne.
Depuis le 28 février, «l'Iran a tiré plus de 400 missiles balistiques» sur Israël, a indiqué ce porte-parole militaire, Nadav Shoshani. «Nous avons obtenu d'excellents taux d'interception, approximativement 92% de réussite», pour «quatre sites d'impact direct», a-t-il ajouté.
Huit attaques nocturnes contre un centre américain à l'aéroport de Bagdad
Plusieurs attaques nocturnes ont visé un centre diplomatique et logistique américain à l'aéroport international de Bagdad, a rapporté dimanche un responsable sécuritaire irakien, en pleine guerre au Moyen-Orient. «Huit attaques distinctes, menées jusqu'à l'aube avec des roquettes et des drones, ont visé» ce centre américain de l'aéroport, a indiqué à l'AFP un haut responsable sécuritaire. «Certaines roquettes sont tombées aux abords de cette base», a-t-il dit.
Un second responsable de sécurité a lui évoqué au moins six attaques. Un véhicule transportant un système de lance-roquettes a été retrouvé dans le quartier d'Al-Jihad, près de l'aéroport, d'après une source policière, alors que des factions armées irakiennes pro-iraniennes revendiquent des tirs contre les intérêts américains en soutien à l'Iran, cible d'une offensive israélo-américaine.
Source: AFP
Un mort dans le nord d'Israël après un tir de roquette depuis le Liban
Une personne a été tuée dimanche dans le nord d'Israël par un tir de roquette depuis le Liban, ont annoncé les secours israéliens. «Il y a peu de temps, un tir en provenance du Liban en direction d'une localité le long de la frontière nord a été identifié. Des dégâts et des blessés sont à déplorer», a d'abord annoncé l'armée.
«Deux véhicules se sont entièrement embrasés après un impact direct dans le kibboutz de Misgav Am. Les pompiers ont dégagé une victime décédée sur les lieux», ont précisé les services des pompiers dans cette région. Il s'agit de la première victime civile sur la frontière nord du pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars.
Source: AFP