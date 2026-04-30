DE
FR

«Un choc stagflationniste»
Face à la guerre en Iran, la BCE maintient ses taux

Face à une inflation croissante et une économie stagnante dans la zone euro, la BCE a conservé ses taux à 2% le 30 avril, invoquant des risques liés à la crise énergétique mondiale.
Publié: il y a 55 minutes
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, à Francfort-sur-le-Main, le 30 avril 2026.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé, à l'instar des autres grandes institutions occidentales, de maintenir ses taux directeurs inchangés jeudi, justifiant une approche prudente face à la montée des pressions sur les prix et l'activité dans la zone euro.

A lire aussi
Face à la hausse du prix de l'essence, les Suisses se ruent sur les voitures électriques
Plus 40% de contrats signés!
Face aux prix de l'essence, les Suisses se ruent sur les voitures électriques
A cause de la guerre en Iran, ces hausses de prix vous guettent
Essence, électricité, franc
A cause de la guerre en Iran, ces hausses de prix vous guettent

Le taux de dépôt, qui sert de référence, est resté à 2%, comme depuis juin dernier. Ce statu quo monétaire était attendu, mais la BCE avertit que «les risques» d'une inflation en hausse et d'une croissance en baisse «se sont intensifiés», selon son communiqué de décisions.

Les effets de la guerre au Moyen-Orient sur l'inflation à moyen terme et l'activité économique «dépendront de l'intensité et de la durée du choc sur les prix de l'énergie et de l'ampleur de ses effets indirects et de second tour», par exemple sur les salaires et les prix des entreprises, ajoute la BCE dans son communiqué. Plus la guerre va durer, plus les prix de l'énergie resteront élevés, et plus l'impact sur l'inflation et l'économie sera important. 

Inflation: objectif 2%

La BCE ne fournit pas d'indication sur un prochain changement de cap de sa politique monétaire, mais réaffirme qu'elle est déterminée à «assurer la stabilisation de l'inflation au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme». Le Conseil des gouverneurs «surveillera de près la situation», a-t-elle précisé. Ce nouvel élément de sa communication laisse entendre que l'institution ne va pas rester immobile en cas de détérioration de la situation économique.

Les dernières statistiques sur la zone tombées jeudi en pleine réunion de politique monétaire ont de quoi l'inquiéter: l'inflation s'est de nouveau accélérée en avril, à 3%, son plus haut niveau depuis septembre 2023 et après 2,6% en mars, a indiqué Eurostat. Et la croissance économique a été quasiment nulle (0,1%) au premier trimestre dans la zone, déjouant les attentes des économistes.

Les prix élevés de l'énergie pèsent de plus en plus sur la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, a noté Eurostat. La forte baisse d'autres indicateurs avancés, comme les indices PMI des directeurs d'achats en avril, suggère que «la production économique pourrait en réalité se contracter au deuxième trimestre si les prix de l'énergie restent élevés», note Commerzbank.

Les banquiers centraux se sont réunis autour de la présidente de la BCE Christine Lagarde sans savoir si les négociations entre Iraniens et Américains pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient allaient reprendre et en plein blocage au sujet de l'accès au détroit d'Ormuz. La fermeture de cette voie stratégique, par laquelle transitent en temps normal près de 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, a provoqué la hausse brutale des prix de l'énergie, sans toutefois atteindre les scénarios les plus pessimistes envisagés par la BCE.

Risque de stagflation

Les autres grandes banques centrales occidentales ont aussi opté pour l'immobilisme. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) a sans surprise maintenu mercredi ses taux directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, comme depuis décembre, attendant de voir comment la première économie mondiale encaisse la guerre au Moyen-Orient. La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son principal taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, comme attendu.

La conférence de presse de Christine Lagarde, jeudi après-midi, sera particulièrement surveillée par les marchés, qui chercheront des signaux concernant une possible hausse des taux en juin, leur scénario privilégié à ce jour. Les attentes d'inflation des ménages sur douze mois ont grimpé à 4% en mars, contre 2,5% en février, d'après une enquête de la BCE.

Leurs anticipations à cinq ans sont cependant restées quasi inchangées, proches de 2%, ce que la BCE n'a pas manqué de rappeler jeudi dans son communiqué de décisions. La BCE «reste en bonne position pour faire face à l'incertitude actuelle», a-t-elle souligné. Face à ce qui s'apparente à un «choc stagflationniste» en zone euro, mélange de stagnation économique et de hausse des prix, la BCE ne cherchera pas à «combattre un choc externe en aggravant le ralentissement économique» via un resserrement agressif des taux, estime Carsten Brzeski, économiste chez ING.



Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus