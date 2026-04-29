La guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix de l'essence et pousse de plus en plus d'automobilistes vers l'électrique. En Suisse, recherches, demandes et ventes de voitures électriques explosent sur AutoScout24.

Face à la hausse du prix de l'essence, les Suisses se ruent sur les voitures électriques

Face à la hausse du prix de l'essence, les Suisses se ruent sur les voitures électriques

Patrik Berger

Donald Trump, bien connu pour son amour du pétrole, pourrait paradoxalement favoriser l'essor des voitures électriques. Depuis le début de la guerre en Iran, les prix de l’essence flambent, sans amélioration attendue autour du détroit d'Ormuz. De quoi agacer les automobilistes et les pousser à s'interroger: rouler en électrique reviendrait-il finalement moins cher?

De plus en plus de Suisses répondent oui à cette question, et la demande de voitures électriques augmente nettement dans le pays. Pour la première fois, cette tendance se reflète dans les chiffres: sur AutoScout24, la plus grande plateforme automobile de Suisse, les recherches de voitures électriques ont encore progressé de 8% en janvier et février par rapport à l'an dernier.

Après le début de la guerre en Iran, la hausse s'est fortement accélérée entre mi-mars et mi-avril, atteignant +48%, selon un communiqué de presse. Les automobilistes s'informent donc beaucoup plus qu'il y a un an sur les options alternatives.

Les contrats de vente ont augmenté de 40%

Mais les personnes intéressées ne se limitent pas à consulter de belles annonces: elles contactent aussi davantage les vendeurs de voitures électriques. Les demandes concrètes ont augmenté de 69% en raison du conflit au Moyen-Orient. A titre de comparaison, elles n'étaient que 19% plus élevées qu'un an plus tôt sur la période janvier/février. «Cela indique une plus grande disposition à acheter», explique Matthias Bischof, directeur d'AutoScout24.

Cela se reflète aussi dans les ventes effectivement conclues. Selon une analyse d'AutoScout24, les contrats de vente de véhicules électriques ont augmenté de 40% entre mi-mars et mi-avril par rapport à l'année précédente. Fait intéressant: l'offre progresse en parallèle de la demande. Les concessionnaires réagissent à cet engouement et publient davantage d'annonces.

Les acheteurs de voitures électriques disposent donc d’un choix plus large, notamment parce que les constructeurs chinois accélèrent fortement leur expansion. Ils ouvrent aussi des représentations locales, comme à Winterthour (ZH), où le géant de la voiture électrique BYD a inauguré un showroom au début du mois.

De moins en moins chères

«De nombreuses personnes intéressées ont déjà envisagé depuis longtemps d'acheter une voiture électrique, explique Matthias Bischof. Ils passent maintenant à l'action. Car pour de nombreux ménages, l'électromobilité devient de plus en plus une décision économique. Il ne s'agit plus (seulement) d'aspects écologiques.»

Fait intéressant: alors que le prix des carburants augmente, les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables. Cela renforce la tendance et accélère l'évolution des mentalités chez de nombreux conducteurs.