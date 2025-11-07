L'Europe limite l'entrée des Russes sur son sol

L'Union européenne restreint l'entrée des Russes sur son territoire. A partir de vendredi, seuls des visas à entrée unique seront délivrés, visant à renforcer la sécurité et à appliquer uniformément les mesures dans tous les Etats membres.

Kaja Kallas a indiqué sur X que l'UE allait restreindre le droit de déplacement des Russes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne va se fermer davantage à la Russie en restreignant le droit de ses citoyens à voyager sur son territoire, près de quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine. «Lancer une guerre et s'attendre à pouvoir se déplacer librement en Europe est difficile à justifier», a jugé sur X la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

A compter de vendredi, les ressortissants russes ne pourront plus recevoir de visas à entrées multiples, mais uniquement des visas valables pour une seule entrée dans l'UE, a indiqué la Commission européenne. La mesure ne va cependant pas de soi pour les dissidents russes, qui jugent qu'elle sera surtout utile à la propagande du Kremlin.

Mieux se défendre

Le président russe Vladimir Poutine ne cesse de dénoncer l'hostilité supposée de l'Occident à l'encontre du monde russe. Dans ce contexte, et «dans le but de favoriser la paix en Europe, il est contre-productif d'aider les autorités russes à isoler la société russe», a ainsi affirmé Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, dans une lettre adressée en septembre à Kaja Kallas.

L'UE y voit pourtant aussi le moyen de mieux se défendre contre les attaques hybrides attribuées à la Russie, qui se sont multipliées ces derniers mois en Europe.

Renforcer la sécurité

Ces restrictions doivent ainsi permettre un examen plus attentif et répété des demandes de visa, afin «de réduire tout risque potentiel pour la sécurité», selon l'exécutif européen. «Nous sommes désormais confrontés à des perturbations et des sabotages sans précédent causés par des drones sur notre territoire. Nous avons le devoir de protéger nos citoyens», a expliqué Kaja Kallas. L'objectif est aussi de permettre une application uniforme dans tous les Etats membres, qui ont tous approuvé ces mesures.

Interrogé vendredi sur les critiques faites par Ioulia Navalnaïa, un porte-parole de la Commission a assuré que des exceptions étaient prévues pour certains cas tels que les «journalistes indépendants et les défenseurs des droits humains». «Exceptionnellement, dans des cas justifiés, les États membres peuvent également délivrer des visas à entrées multiples à des personnes dont la fiabilité et l'intégrité ne font aucun doute», a-t-il ajouté.

Contrôles renforcés

Les 27 ont déjà renforcé les contrôles sur les déplacements des diplomates russes en poste dans les pays de l'UE. Certains pays de l'UE, parmi les plus hostiles à la Russie, plaident depuis longtemps pour limiter les déplacements dans l'UE des ressortissants russes.

L'Union européenne a suspendu en 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, son accord facilitant l'obtention de visas pour les citoyens russes. Bruxelles affirme que cela a fait chuter le nombre de visas délivrés aux Russes, qui est passé de plus de quatre millions avant février 2022 à environ 500'000 en 2023.

Mais selon des diplomates européens, ce chiffre est reparti à la hausse. Au cours des huit premiers mois de 2025, 459'883 visas à entrées multiples ont été délivrés aux ressortissants russes, soit une augmentation de 12% par rapport à 2024, a indiqué l'un d'entre eux. Les destinations touristiques comme la France, l'Espagne et l'Italie figurent parmi les pays délivrant le plus de visas aux citoyens russes.