Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 217 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
L'aéroport de Dubaï suspend ses opérations
L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi suspendre temporairement l'ensemble de ses opérations, après une opération d'interception au-dessus de l'aéroport, les Emirats arabes unis disant faire face à une attaque venant de l'Iran.
«Pour la sécurité des passagers, du personnel de l'aéroport et des équipages des compagnies aériennes, les opérations à l'aéroport international de Dubaï (DXB) ont été temporairement suspendues», a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.
Cette annonce intervient alors qu'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, venait de suspendre l'ensemble de ses vols au départ et à destination de Dubaï jusqu'à nouvel ordre. «Prière de ne pas allez à l'aéroport», a indiqué la compagnie dans un communiqué sur X.
«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis font actuellement face à des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran», selon le ministère émirati de la Défense, qui n'a pas cependant pas précisé les cibles des attaques.
Plus tôt samedi, le gouvernement de Dubaï avait confirmé sur X «un incident mineur résultant de la chute de débris après une interception» tout en démentant «des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant des incidents à l'aéroport international de Dubaï».
Source: AFP
Le président iranien «s'excuse» auprès de ses voisins
Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé samedi que ses voisins du Golfe ne seraient plus attaqués par l'Iran, sauf si des frappes étaient tirées depuis ces pays. «Le conseil de direction provisoire a décidé (vendredi) qu'il n'y aurait plus d'attaques sur les pays voisins, plus de missiles tirés, sauf si une attaque sur l'Iran provenait de ces pays», a-t-il déclaré dans un discours diffusé à la télévision d'Etat.
Plusieurs pays du Golfe abritent des bases militaires américaines. Les voisins de l'Iran ont été ciblés par des drones et missiles depuis le début du conflit le 28 février. L'Iran a affirmé ne viser que des intérêts ou bases américains, ce qu'ont contesté les pays visés. «Je m'excuse (...) auprès des pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran», a aussi déclaré le président iranien.
Treize personnes ont été tuées dans les pays du Golfe depuis le début de la guerre, dont une fillette de 11 ans touchée par des débris dans une zone résidentielle du Koweit.
Source: AFP
L'Iran dit avoir frappé un pétrolier dans le Golfe
L'Iran a affirmé samedi matin avoir visé un pétrolier dans le Golfe, au huitième jour de la guerre avec Israël et les Etats-Unis. «Ce matin, le pétrolier nommé Prima a été frappé par un drone explosif, après qu'il a ignoré des avertissements répétés de la part de l'armée des Gardiens de la Révolution concernant l'interdiction du trafic et l'insécurité du détroit d'Ormuz», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Tasnim.
Source: AFP
«Groupes séparatistes» visés par l'Iran au Kurdistan irakien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir visé «trois sites de groupes séparatistes» dans la région du Kurdistan irakien, selon un communiqué relayé par l'agence de presse Tasnim.
Source: AFP
Les Gardiens «attendent» les forces américaines dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé samedi «attendre» les forces américaines qui doivent escorter les navires marchands à travers le détroit stratégique d'Ormuz, où le trafic maritime est quasiment paralysé à cause de la guerre dans la région.
«Nous attendons leur présence», a déclaré le porte-parole des Gardiens, Ali Mohammad Naini, après l'annonce par le ministre américain de l'Energie Chris Wright que la marine américaine se préparait à escorter les navires dans le détroit. «Nous recommandons aux Américains, avant de prendre toute décision, de se souvenir de l'incendie du superpétrolier américain Bridgeton en 1987 et des pétroliers qui ont récemment été pris pour cible», a ajouté M. Naini, selon l'agence de presse Fars.
Source: AFP
Plus de 80 avions de chasse israéliens ont frappé l'Iran samedi
L'armée israélienne a indiqué que plus de 80 avions de chasse avaient mené samedi une vague de frappes contre des sites militaires iraniens, des lanceurs de missiles et d'autres cibles à Téhéran et dans le centre de l'Iran.
«Plus de 80 avions de chasse de l'armée de l'air israélienne (...) ont mené une nouvelle vague de frappes visant des infrastructures appartenant au régime terroriste iranien», a précisé l'armée dans un communiqué.
Dans l'un des plus importants raids annoncés par Israël depuis le début de la guerre régionale le 28 février, des avions ont frappé une académie militaire des Gardiens de la Révolution iraniens qui «était utilisée comme installation d'urgence». Selon l'armée, le site était utilisé pour des opérations militaires, ce qui en faisait «un objectif militaire légitime».
Parmi les autres cibles figuraient un centre de commandement souterrain, un site de stockage de missiles ainsi que des sites de lancement, «afin de réduire l'ampleur des tirs dirigés contre le territoire de l'Etat d'Israël», d'après le communiqué.
Au début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, l'armée israélienne avait indiqué que 200 avions de chasse avaient pris part aux raids, les qualifiant de plus importants de l'histoire de son armée de l'air.
Source: AFP
«Vague massive d'attaques de drones» contre les forces américaines
L'armée iranienne a annoncé samedi avoir lancé une nouvelle «vague massive d'attaques de drones» contre Israël et les forces américaines, selon un média d'Etat.
«La marine iranienne a ciblé des bases américaines et les territoires occupés (Israël, non reconnu par l'Iran, NDLR) avec une vague massive d'attaques de drones», ont déclaré les forces armées dans un communiqué transmis par l'agence de presse officielle iranienne Irna.
Parmi les cibles mentionnées se trouvent la base d'Al Minhad, aux Emirats arabes unis, qui accueille des soldats américains, une autre base au Koweït ainsi qu'une «installation stratégique» en Israël, selon la même source.
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir affronté une «infiltration» de soldats israéliens
Un média d'Etat libanais a rapporté samedi que des soldats israéliens avaient tenté de se poser dans l'est du pays, où le mouvement pro-iranien Hezbollah a dit avoir combattu une «infiltration» de l'armée israélienne. Israël n'a pour l'heure fait aucun commentaire à ce propos.
«Des affrontements ont lieu dans la chaîne de montagnes de l'est (du pays) le long de la frontière libano-syrienne (...) pour repousser des tentatives israéliennes d'atterrissage», a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Si cette information était confirmée, il s'agirait de l'opération israélienne menée le plus en profondeur à l'intérieur du territoire libanais depuis novembre 2024, lorsque des troupes d'élite israéliennes avaient appréhendé un agent du Hezbollah, Imad Amhaz, à Batroun dans le nord du pays. D'après Ani, les affrontements ont eu lieu à Nabi Chit (ou Nabi Sheet) dans le district de Baalbek où le Hezbollah dispose d'un fief.
Source: AFP
Opération d'interception au-dessus de l'aéroport de Dubaï
Une opération d'interception a eu lieu samedi matin au-dessus de l'aéroport de Dubaï, aux Emirats arabes unis, selon un témoin qui a décrit à l'AFP une forte explosion suivie d'un nuage de fumée dans le ciel. Le site de suivi des vols Flightradar24 montrait des avions tournant au-dessus de l'aéroport, apparemment en circuit d'attente.
Des vols ont repris de manière limitée lundi depuis le principal aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, et ce malgré des attaques quotidiennes de drones visant des cibles aux Emirats arabes unis.
Le gouvernement de Dubaï a confirmé sur X «un incident mineur résultant de la chute de débris après une interception» et qui n'a pas fait de blessé, tout en démentant «des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant des incidents à l'aéroport international de Dubaï».
Quatre employés ont été blessés et un hall a été endommagé à l'aéroport de Dubaï samedi dernier, alors que la guerre a éclaté au Moyen-Orient à la suite de frappes américano-israéliennes contre l'Iran. L'exploitant Dubaï Airports avait alors indiqué que l'incident avait été «rapidement maîtrisé», sans donner davantage de détails.
Les attaques iraniennes ont également touché l'aéroport d'Abou Dhabi, le complexe résidentiel haut de gamme Palm Jumeirah et l'hôtel de luxe Burj Al Arab, tandis que des débris de drones ont provoqué un incendie au consulat américain de Dubaï mardi.
Source: AFP
Explosion à Jérusalem après une alerte au missile iranien
Une explosion a retenti samedi matin à Jérusalem, selon une journaliste de l'AFP, après le déclenchement d'une alerte aérienne concernant l'arrivée d'un missile iranien. Les défenses aériennes «travaillent à intercepter la menace», a indiqué l'armée israélienne, qui a mis fin à l'alerte peu après.
L'armée israélienne avait annoncé peu avant être en train de répondre à une attaque de missiles lancée vers son territoire depuis l'Iran, mais a rapidement levé l'alerte aérienne déclenchée dans le nord du pays.
L'armée «a identifié des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Dans un autre communiqué émis quelques minutes plus tard, elle a fait savoir qu'il était désormais «permis de quitter les espaces protégés dans toutes les régions du pays».
Source: AFP
Israël pilonne Téhéran après une semaine de guerre
Israël a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi avoir lancé des frappes «de grande ampleur» sur Téhéran. La télévision d'Etat iranienne a fait état d'une explosion dans la partie ouest de la ville.
L'armée israélienne vise des cibles gouvernementales dans la capitale iranienne, indique un communiqué. Cette annonce est intervenue peu après que l'armée a dit avoir détecté une nouvelle salve de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël.
Une série d'explosions a été entendue à Tel-Aviv après ces tirs iraniens, provenant apparemment de l'interception des missiles par les défenses israéliennes. Les services d'urgence israéliens, le Magen David Adom, ont déclaré n'avoir aucune information faisant état de victimes.
L'armée a ensuite publié un communiqué indiquant que les habitants étaient libres de quitter leurs abris «dans toutes les régions du pays».
Source: AFP