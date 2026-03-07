L'aéroport de Dubaï suspend ses opérations

L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi suspendre temporairement l'ensemble de ses opérations, après une opération d'interception au-dessus de l'aéroport, les Emirats arabes unis disant faire face à une attaque venant de l'Iran.

«Pour la sécurité des passagers, du personnel de l'aéroport et des équipages des compagnies aériennes, les opérations à l'aéroport international de Dubaï (DXB) ont été temporairement suspendues», a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.

Cette annonce intervient alors qu'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, venait de suspendre l'ensemble de ses vols au départ et à destination de Dubaï jusqu'à nouvel ordre. «Prière de ne pas allez à l'aéroport», a indiqué la compagnie dans un communiqué sur X.

«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis font actuellement face à des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran», selon le ministère émirati de la Défense, qui n'a pas cependant pas précisé les cibles des attaques.

Plus tôt samedi, le gouvernement de Dubaï avait confirmé sur X «un incident mineur résultant de la chute de débris après une interception» tout en démentant «des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant des incidents à l'aéroport international de Dubaï».

