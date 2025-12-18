DE
FR

Rétablissement de colonies
Des Israéliens pénètrent à Gaza malgré l'interdiction et plantent un drapeau

Plusieurs Israéliens sont entrés jeudi dans la bande de Gaza malgré l'interdiction de l'armée. Ils ont hissé le drapeau israélien dans une ancienne colonie, appelant à la réoccupation du territoire palestinien.
Publié: il y a 16 minutes
De jeunes Israéliens du mouvement d'extrême droite des colons sur une colline surplombant la bande de Gaza, lors d'un rassemblement pour soutenir une annexion du territoire palestinien par Israël.
Photo: Maya Levin
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs Israéliens ont pénétré jeudi dans la bande de Gaza en dépit d’une interdiction de l’armée israélienne, plantant un drapeau israélien dans l’ancienne colonie de Kfar Darom et appelant à la réoccupation du territoire palestinien, ont rapporté des médias. Des comptes de la droite israélienne ont diffusé sur les réseaux sociaux une photo montrant une vingtaine d'hommes, femmes et enfants rassemblés autour d'un drapeau israélien planté sur un terrain vague, affirmant qu'elle avait été prise à Kfar Darom.

Cet ancien kibboutz du centre de la bande de Gaza avait été évacué, avec 20 autres colonies, lors du désengagement unilatéral d'Israël en 2005. Depuis, une frange de la droite israélienne appelle au rétablissement des colonies israéliennes à Gaza. Ce courant s'est fait plus audible après l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans le territoire, dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien.

«Seul le peuple d'Israël gouvernera Gaza»

Plusieurs responsables israéliens ont depuis appelé à l'évacuation des Palestiniens de Gaza et au retour du contrôle d'Israël sur le petit territoire. L'armée a indiqué jeudi que les personnes qui avaient pénétré dans la bande de Gaza avaient été «ramenées en territoire israélien», ajoutant avoir empêché «des dizaines» d'autres de s'infiltrer par un autre point de la frontière, même si certaines ont réussi à franchir les barrières de sécurité.

«Toute entrée dans une zone de combat est interdite, met en danger les civils et perturbe les opérations de Tsahal (l'armée, NDLR) dans la zone», a-t-elle ajouté. Lors d'un rassemblement à Sderot, ville frontalière de Gaza, Daniella Weiss, figure de proue du mouvement des colons, a déclaré devant une centaine de partisans que «avec l'aide de Dieu, ce lever de drapeau marquera le début d'une nouvelle ère, une ère où nous retournerons à Gaza».

«Ni les Indonésiens, ni les Turcs, ni les Egyptiens, ni aucun autre pays, seul le peuple d'Israël gouvernera Gaza», a-t-elle affirmé, en référence aux pays évoqués pour participer à une future mission de stabilisation sur le territoire. La semaine dernière, le mouvement ultranationaliste pro-colonisation Nachala, cofondé par Daniella Weiss, avait annoncé dans une lettre son intention d'organiser un lever de drapeau à Gaza, une initiative soutenue par le ministre de la Sécurité nationale issu de l'extrême droite, Itamar Ben Gvir, ainsi que par dix autres ministres et plus de vingt députés.

