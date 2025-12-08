La Suisse doit poursuivre son engagement actif en faveur de la mise en œuvre d’une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien. Lundi, le Conseil des États a approuvé sans opposition plusieurs éléments d’une motion déposée par Carlo Sommaruga.

Le Conseil des Etats est favorable à la solution à deux Etats

Dans le respect des droits des palestiniens

La Suisse doit continuer à s'engager activement pour la mise en oeuvre d'une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien. Le Conseil des Etats a tacitement adopté lundi certains points d'une motion de Carlo Sommaruga (PS, Genève) en ce sens. Le National doit désormais se prononcer.

Une solution au conflit doit se baser sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir le retrait d'Israël des territoires palestiniens occupés en 1967 lors de la guerre des Six Jours et le respect de la sécurité d'Israël.

Le motionnaire demande aussi que la Suisse se joigne activement à un Etat ou un groupe d'Etats qui lanceraient un tel processus. Il souhaite encore que Berne promeuve le pays ou la Genève internationale comme lieu de négociations.

La situation humanitaire à Gaza reste très mauvaise, notamment en raison des températures hivernales, a déclaré Carlo Sommaruga. Il a demandé que la recherche d'une solution de paix respecte les droits des Palestiniens, notamment leur droit à l'autodétermination.

Le Conseil fédéral était d'accord avec les points acceptés de la motion. Les points visant à obliger le Conseil fédéral à agir dans le cadre de la déclaration de New York de l'Assemblée générale de l'ONU de juillet dernier et à réactiver les propositions de l'Initiative de Genève de 2003 ont été abandonnés.